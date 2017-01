Un juez condena a un menor...a cortarle el pelo

El juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, nos tiene acostumbrados a sus sentencias poco convencionales. Su última sentencia condena a un joven a tareas socioeducativas: un curso de peluquería de 800 horas, que interesaba a este joven, que había robado en una peluquería. El juez Calatayud se ha ofrecido como voluntario para un corte de pelo, que será el examen final de este joven, "yo estoy en manos de los profesores, serán ellos los que decidan si aprueba" explica el juez. Si el joven supera ese examen final habrá cumplido su condena, si suspende será castigado por desobediencia y tendrá que ingresar en un centro de menores.

"La sentencia que más me duele dictar es condenar a chavales de 17 años a aprender a leer" confiesa el juez, "y menos mal que los hemos pillado robando, si no saben ni leer" . Para Emilio Calatayud "muchos menores cometen delitos, pero no son delincuentes. Lo que hacemos es acompañarlos a madurar". A pesar de los fracasos de algunas de sus sentencias, el juez concluye: "Lo que más te agradecen es que los condenes a estudiar".

Comentarios