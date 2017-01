"Los refugiados necesitan volver a creer en la humanidad"

Marc Cabanilles está prejubilado y el tiempo disponible lo invierte en voluntariado. "El pasado mes de octubre estuve en Palestina (Nablus, Hebrón), en la campaña de recolección de la aceituna. Ahora, junto a un pequeño grupo de voluntarios, nos hemos puesto de acuerdo para organizar una estancia de 15 días en el campo de refugiados de Ritsona, a unos 60 km al norte de Atenas (Grecia)", relata. Allí se pondrán a disposición de la ongs y todos los gastos de viaje y la estancia corren de su cuenta. "Me dicen con frecuencia que sería mejor no hacer el viaje y darles directamente el dinero que nos vamos a gastar, pero no opino lo mismo. Porque estas personas aparte de necesidades materiales necesitan contacto humano, volver a creer en la humanidad". Marc espera que "no solo mejore el tiempo, también el trato que se les da, porque los europeos nos estamos jugando la etiqueta de gente civilizada", finaliza.

Marc Cabanilles

