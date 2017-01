Blanca Portillo: "Hay un tufo machista en la columna de Javier Marías"

"Javier Marías es una persona importantísima. No sé por qué tira piedras contra su propio tejado. Hablar de algo [el teatro contemporáneo], que no ve, hacia lo que tiene un prejuicio tan grande, en términos tan insultantes es muy irresponsable", ha declarado hoy Blanca Portillo. La actriz responde a la última columna del escritor en El País Semanal, en la que este critica que mujeres como ella encarnen, en el teatro, papeles masculinos. Portillo ha interpretado Hamlet o a Segismundo, de La vida en sueño, y su nombre era mencionado, literalmente, en la pieza del autor.

El texto que la actriz comentaba en Hoy por hoy, frente a Gemma Nierga, justifica que los hombres ganen más que las mujeres, en las artes y en el deporte, siempre que ellos atraigan a más espectadores que ellas. También lamenta la deriva del teatro contemporáneo: en especial, las versiones de autores clásicos que quebranten ciertos arraigos. "El teatro cambia con el tiempo. Es como si yo dijera que él no es novelista, por no escribir como Dostoievski. Hay un tufo machista que me preocupa profundamente. Me planteé llamarle y preguntarle qué le está pasando", anota Portillo, que mañana estrenará la obra El cartógrafo en el Matadero de Madrid.

"Esta reflexión de Marías está bien para una charla de café. Pero, en un medio tan importante, un académico de la lengua, ¿para qué? Es muy extraño", valora la actriz, acompañada de Juan Mayorga, autor de la pieza que presentará mañana, y del actor José Luis García Pérez, el que será su único compañero sobre el escenario. De nuevo, se saltarán las normas: los dos intérpretes interpretarán, codo con codo, a una docena de personajes. Ella, incluso, hará las veces de niña pequeña, o encarnará, sola, un diálogo entre dos mujeres.

Mayorga, por su parte, cita a Ortega y Gasset: "El centro del hecho teatral es la transparencia del actor". Así, recuerda los tiempos de Shakespeare, en los que los actores varones interpretaban a las mujeres sin que, por ello, los espectadores dejaran de creer en lo que veían. El equipo de Hoy por hoy ha contactado con el escritor, por si acaso quisiera explicar su columna ante los aludidos, pero el equipo del autor ha declinado la invitación.

"Cuando Andrezj Wajda trajo su Hamlet a España, también lo protagonizó una mujer. Y lo explicó diciendo: ella es el mejor actor de Polonia. Es así de sencillo", ha anotado Portillo. Y Mayorga menta a Núria Espert, reciente premio Princesa de Asturias de las artes, que se puso en la piel de El rey Lear, también de Shakespeare.

