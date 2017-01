¿Hay que obligar a los niños a leer 'El Quijote'?

Este miércoles hemos conocido el nombre de los ganadores del premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil, Ricard Ruiz Garzón y Francisco Díaz Valladares. El premio, un referente en la literatura destinada a los más jóvenes, llega este año a su 25.ª edición. Al frente de los mismos, desde sus inicios, está la editora Reina Duarte, que ha debatido en La Ventana junto a Benjamín Prado sobre la idoneidad de establecer como lecturas obligatorias grandes obras clásicas.

Los adolescentes, dependiendo del curso y los acuerdos que se adopten en el departamento de Lengua Castellana y Literatura de los centros, tienen que leer cada curso al menos tres obras, una por trimestre. El criterio para elegirlas es que pertenezcan a uno de los periodos de la Historia de la Literatura que se imparta en esos tres meses. Las elegidas suelen ser obras como El Lazarillo de Tormes, La Celestina, uno de los muchos títulos de Lope de Vega o Calderón de la Barca, para tomar contacto con el teatro, las Rimas de Bécquer o Marianela de Pérez Galdós. Lo cierto es que la mayoría de ellas no suelen entusiasmar a los alumnos y la mayoría al final no las lee. Y en este punto surge el debate. ¿Hay que obligarles a leer estos clásicos o es mejor recomendarle títulos según sus gustos?

Benjamín Prado, experto literario, se cuestiona por qué nos planteamos este dilema solo en el caso de la lectura, y no en otras materias: "¿Por qué solo pensamos que no es bueno obligar en el caso de los libros? ¿Por qué no se piensa igual con las matemáticas?". Por ello es partidario de que los profesores obliguen a los adolescentes a leer las grandes obras de la literatura. "Léanse El Quijote por obligación, léanse Fortunata y Jacinta, léanse La Regenta, porque al final luego le van a dar las gracias a quienes le obligaron a leer esos libros", ha señalado.

Duarte opina todo lo contrario. La editora ha defendido dar a los chicos la libertad de elegir, aunque ha matizado que siempre si el alumno es un lector con criterio: "En lugar de imponer, quizá debemos empezar a preguntar qué les gusta, qué les interesa y recomendarles. No soy partidaria de la obligación, pero sí de la recomendación".

Novelas ganadoras

Los títulos ganadores del premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil, La inmortal y La sombra del brujo, son dos novelas que "pueden ayudar a los chicos a entender el panorama" porque hablan de la actualidad, de nuestra realidad. "Contribuyen a que niños, adolescentes y jóvenes sean personas más abiertas, integradoras, dialogantes, creativas, con criterio, que puedan pensar y decidir y sean mejores persona", ha precisado Duarte.

