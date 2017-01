Boyero: "El comienzo y el final de 'La La Land' son magníficos"

La La Land es la gran favorita para los Oscar después de conseguir 14 candidaturas, incluyendo las de mejor película, director, actor y actriz. El musical alcanza así un record que comparte con la romántica Titanic y el clásico Eva al desnudo sobre el mundo del teatro. Tres películas muy diferentes de las que hemos querido hablar con nuestro crítico Carlos Boyero.

Boyero es rotundo: "Eva al desnudo es inmejorable". Es de esas películas que le hacen pensar que "es imposible un guión tan perfecto" como el que escribió Joseph Mankiewicz. Los diálogos ("brillantes") y el conocimiento del lado perverso de las relaciones humanas que muestra es lo que más atrae al crítico de este film protagonizado por Bette Davis en 1950. "Es una película sobre el arribismo, la suplantación; la inseguridad de los grandes actores ante la seguridad de que se van a hacer viejos...", destaca. "Es una película prodigiosa, maravillosa".

Titanic, afirma Boyero, está hecha para "remover el corazón y que salten las lágrimas", pero no emociona especialmente al crítico. "Es un producto perfecto de Hollywood, pero no es precisamente el cine que más me gusta", opina, y reconoce que el director de la cinta "sabe perfectamente lo que quiere el espectador".

Y por último, la gran favorita de los Oscar de este año: La La Land, película que para el crítico simplemente "está bien". Boyero confiesa que aunque tanto el comienzo como el final del film de Damien Chazelle son "magníficos", prefiere Comanchería. Con cuatro nominaciones, este western moderno sí le toca el corazón.

