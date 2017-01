Foxygen, seguir para no perder

Han pasado diez años desde el debut de Foxygen, una banda desconcertante y especial, capaz de iniciar nuevo viaje con cada entrega. En esta década, el dúo californiano ha editado cinco álbumes que muestran una curiosa evolución desde Jurrassic Exxplosion Phillipic, su primera entrega, hasta el operístico Hang, el álbum que han editado este mes.

Por el camino han publicado discos que han cautivado al público y a la crítica, como el enorme We are the 21st century ambassadors of peace and magic. Cada entrega ha ido consolidando a esta formación capaz de jugar con distintos géneros y encajarlos en un sonido homogéneo y atractivo.

En Hang, su última entrega, la banda se muestra concisa –el disco apenas dura 30 minutos- pero experimental, atreviéndose a tocar junto a una orquesta de más de treinta piezas que convierte algunas canciones en temas operísticos, en viajes musicales que parecen sacados de un música o de una ópera, todos a cargo del genial Matthew E. White. Aunque en Hang también hay rock, hay tintes glam, incluso un pop luminoso que remite a ABBA. Un trabajo en el que su breve duración compensa la falta de un rumbo claro. A pesar de ello resulta un disco divertido y atrevido en el que se rinden homenaje a muchas escuelas y sonidos. Un álbum que llega tras el anuncio de separación de hace unos años, un aviso que ha terminado mutando en esta nueva entrega que queda lejos de la psicodelia de sus inicios pero que sigue teniendo gancho, aunque no sea un derechazo a la mandíbula.

