Del neoliberalismo al iliberalismo. Ataques a la prensa, legitimación de la tortura, muro en la frontera con Méjico, criminalización de la emigración, cuestionamiento del aborto, prioridad para los nuestros, el espíritu vengativo como modo de estar en el mundo, “si no pagas, no vengas”, los primeros pasos de Trump van todos en la misma dirección. Con un constructor gobernando Estados Unidos al frente de un grupo de empresarios y militares, la hegemonía neoliberal entra en una nueva fase: la del autoritarismo posdemocrático. Y la bolsa americana aplaude.

Desde luego, con Mariano Rajoy no hacen falta guionistas para programas de humor. Sólo hay que copiarle. Confiar la evolución de las tarifas eléctricas a que llueva, y lloverá en breve, es un compendio insuperable de los tópicos con que se retrata al presidente. Tanto es así, que dudo de la involuntariedad del desliz. Sospecho que se encuentra a gusto con esta imagen indolente de sí mismo. Las cosas siempre se acaban arreglando solas, lo mejor es no hacer nada no fuera que lo estropeáramos. Y ahí sigue, aunque parezca mentira.

El miserable comportamiento de un youtuber humillando a un mendigo y alardeándolo de ello, merece todo la reprobación social, pero no por ello deja de ser un disparate que el odio sea una figura delictiva. ¿Cómo se objetiva el odio? Es un tipo penal cajón de sastre abierto a toda tipo de arbitrariedades.

