Ante la preocupación y el malestar de los ciudadanos por el constante aumento del precio de la luz están los planes del gobierno y eso nos tranquiliza, porque los planes del gobierno son que llueva. Así, tal cual, esto es lo que tiene planeado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que en una entrevista en Onda Cero ha respondido así de tranquilo a la pregunta de Carlos Alsina. ¿Planes? Va a llover, y a otra cosa.

Claro que el presidente del gobierno tampoco parece tener planes para limpiar de corrupción su partido. Le preguntan sobre la Gürtel y dice que ya se está juzgando, le dicen que el PP ha pedido la nulidad del juicio y él ríe torpemente y dice que no lo sabía, que vaya sorpresa.

Poco después le han preguntado qué película le había gustado más de todas las candidatas a los Goya, y Mariano Rajoy ha respondido que no ha visto ninguna, que no tiene tiempo, porque esto de gobernar es muy absorbente. Uno puede pensar que no ha visto cine porque estaba pensando en qué hacer con los recibos de la luz o con la corrupción, pero se ve que tampoco es eso.

¿Entonces? Lo más probable es que Rajoy sepa cuales son sus planes para el precio de la electricidad, no perturbar a las eléctricas. Lo más probable es que sepa que pasa con la Gürtel porque nadie pide la nulidad del juicio sin que el jefe lo sepa, y lo más probable es que no vaya al cine porque no quiere, porque prefiera ver fútbol.

Con lo cual de sus respuestas, de las de hoy y de las de hace mucho tiempo, se puede deducir que a Rajoy le da igual lo que le pregunten. Él va a seguir tratándonos como tontos, haciéndonos creer que él no sabe nada ni es responsable de nada. Y algunos se lo deben tragar, porque él sigue ganando elecciones. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto?

