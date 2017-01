El muro no, los muros

Donald Trump sigue construyendo una realidad a base de lo que su equipo llama hechos alternativos, es decir, mentiras, afirmaciones no contrastadas absolutamente con la realidad. Esta noche, en su primera entrevista en TV como presidente, en la ABC, no ha descartado recuperar la tortura como método de interrogatorio. “He preguntado y me han asegurado que funciona”. No dice quién, ni aporta ningún dato ni concreción sobre por qué funciona. También anuncia un veto extremo, impedir la entrada a Estados Unidos a personas provenientes de países peligrosos, dice, fundamentalmente musulmanes. Y así, a ojo, ha seguido, y metido en el mismo saco a terroristas, refugiados e inmigrantes. Y en su realidad paralela, aporta nuevos hechos alternativos, mentiras o vaguedades no contrastadas. Habla de lo que ocurrió en Europa con los refugiados: “Creo que Europa ha cometido un tremendo error permitiendo que millones de personas entren en Alemania y otros países. Lo que ha pasado allí es un desastre”.

Pues aquí en Europa, no ha pasado más que la constatación de la impotencia para cumplir con la legalidad internacional y para trazar una estrategia alternativa a este discurso xenófobo, pero que puede triunfar, encontrar eco, si enfrente no tiene nada. O lo que tiene provoca casi risa.

Bruselas acordó ofrecer 200 millones de euros para intentar frenar en Libia, al aproximadamente millón de personas, refugiados y emigrantes, que espera llegar a Italia. Vienen del infierno, están en el infierno. Libia es un país fallido envuelto en enfrentamientos tribales y Bruselas les ofrece un dinerillo para volver al infierno. Ya se sabe que la solución no es fácil, pero la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra el Hambre advierte de que, en este momento, hay amenaza de hambruna en Nigeria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen.

Y miren las paradojas del momento que vivimos, dar esta alerta global es posible por esa herramienta creada por la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, el mismo país que se dispone ahora a levantar un muro más en el mundo. Donald Trump no tendrá problemas para que el Congreso le apruebe el muro con México y la partida presupuestaria necesaria para construirlo. El portavoz del Partido Republicano, Paul Ryan se lo ha garantizado públicamente. Así que si alguien pensaba que los contrapesos norteamericanos iban a frenar las propuestas más disparatadas del nuevo Comandante en Jefe, de momento parece que no.

