Kike Sarasola pone firmes a los hoteles españoles

El empresario y fundador de Room Mate Hotels y Be Mate, Enrique Sarasola, se encarga ahora de poner firmes a los hoteles de toda España. Lo hace en Este hotel es un infierno el nuevo programa de televisión que protagoniza en el canal DMAX y que acumuló, en su estreno un 2 % de la audiencia. El empresario nos ha acompañado en El Club de las 11 para contarnos cómo ha sido su experiencia.

Se considera un "actor frustrado" y siempre intenta conseguir algún papel. Ahora, al frente del programa se siente gratificado, aunque haya sido una "experiencia dura" hacer de "poli malo". "Los dos primeros días me odian, pero después me quieren y me entienden", explicaba el empresario.

Sarasola considera imprescindible en un hotel, independientemente de su lujo, lo que llama las tres des: dormir, ducharse y desayunar. Y lo demás es secundario. Criticaba una falta de formación en hostelería de los empleados y consideraba primordial que supieran hablar inglés. "Tenemos que aprender a sonreír", comentaba sobre la actitud de algunos empleados.

El empresario no tolera la falta de respeto por parte del cliente o del empleado. "Con la falta de respeto soy intransigente", comentaba. Respecto a las críticas que pudieran hacerle, reconoce que le encantan las críticas constructivas.

