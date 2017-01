La respuesta de Rajoy que indigna a Juan Antonio Bayona y Borja Cobeaga

Mariano Rajoy ha admitido en una entrevista en Onda Cero que no ha visto ninguna de las películas nominadas a los Premios Goya que se celebran el próximo 4 de febrero. El presidente del Gobierno ha explicado: "No las he podido ver. Para mi desgracia, no voy al cine, leo novelas".

La frase no ha sentado muy bien a dos directores de cine, que han mostrado su desacuerdo con ironía en Twitter.

Juan Antonio Bayona, director de, entre otras películas, Un monstruo viene a verme, El orfanato y Lo imposible, habla abiertamente de "falta de interés" y "desprecio": "Un presidente que no ve el cine que se hace en su país no es por falta de tiempo sino de interés. Un desprecio impensable en otros países".

Un Presidente que no ve el cine que se hace en su país no es por falta de tiempo sino de interés. Un desprecio impensable en otros países. — JA Bayona (@FilmBayona) 26 de enero de 2017

Otro cineasta, Borja Cobeaga, director de Pagafantas y Ocho apellidos vascos, ha tirado de comparación, con una imagen del expresidente de Estados Unidos Barack Obama recomendando a los ciudadanos "ir al cine".

Lo siento pero lo de Rajoy y el cine me ha pillado en una sala de espera y con 3G potente. Así que sigo: pic.twitter.com/Vaeo9RU0gC — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) 26 de enero de 2017

Con ese consejo de 2014 Obama quería hacer frente a las amenazas a los cines que ofrecieran la película The interview, que retrataba el intento de asesinar al dictador norcoreano Kim Jong-Un.



