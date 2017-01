Drew Barrymore, en 'La Script': "Necesito reír incluso en la oscuridad"

A sus 41 años Drew Barrymore (Culver City, 1975) está viviendo la juventud que no tuvo. Derrocha vitalidad, energía y optimismo. Solo quiere ver el lado positivo. La actriz estrena su primera serie como protagonista, Santa Clarita Diet, una comedia de Netflix en la que interpreta a una alocada madre y esposa que, tras un suceso insólito, necesita alimentarse de carne humana ¿Una zombi? ¿Una caníbal? Dan igual las etiquetas, ella prefiere no perder la sonrisa cuando habla de Donald Trump, de la situación de las mujeres en Hollywood o cuando recuerda con ternura la película que le cambió la vida, E.T.

¿Qué tal por España? ¿Has venido muchas veces?

He venido a España muchas veces. Siempre a Madrid porque ha sido por trabajo y siempre he ido a los mismos sitios, me encanta la ciudad y el Museo del Prado. He venido ya como 10 o 12 veces, me queda mucho por ver.

¿Algo en especial de la dieta española?

¡Oh, sí! He tomado algo de jamón esta mañana, jamón ibérico y tostadas con tomate. Me encanta la paella. Vi una imagen en el aeropuerto y ya se me hacía la boca agua. Se me está haciendo agua ahora mismo, de hecho, al hablar de la paella.

En 'Santa Clarita Diet' formas parte de una familia que vive en una zona residencial y tranquila hasta que tu vida cambia, ¿producen estos suburbios blancos zombies?

No lo sé. Quizá. Creo que mucha gente se comporta como los zombis, así que metafóricamente, sí. He crecido con el cine que tiene lugar en el patio trasero, puedes llamarlo suburbio, ciudad o pueblo. Yo siempre he creído que las historias, aunque tengan viajes en el tiempo, aliens o zombis, necesitan tener lugar en algún tipo de ambiente humano o en un vecindario. Me gusta cómo está desarrollada, que se hable sobre ir de compras, los niños, la familia, y cómo afecta al matrimonio, y todas esas cosas humanas. Entonces, ya puedes hacer lo que quieras sobre esa base.

También puede sorprender, en comparación con otras series, un personaje de 40 años con esa vitalidad y energía, ¿es una serie contra la victimización de la mujer?

Hablamos mucho con el creador y guionista Victor Fresco sobre las metáforas que había en la serie y el hecho de que ella sea capaz de hacer, pensar y decir lo que quiera es muy liberador pero también tiene grandes consecuencias. Es una gran metáfora de cómo está nuestro país ahora y del mundo en general. Cuando pones todo lo que tienes, ¿qué significa? En muchos casos, hay gente que necesita a alguien que le diga ‘deberías hacerlo’ y también hay fronteras y limitaciones que hay que poner en el comportamiento de las personas.

¿Estás diciendo que Donald Trump es un zombi?

(Risas) Pienso que esta serie es una gran conversación sobre el comportamiento y las consecuencias. Por supuesto, Donald Trump viene rápidamente a mi cabeza cuando dices esas cosas. No sé si es un zombie, pero sí es divertidísimo que lo preguntéis. Al igual que en la serie, ante el miedo y el letargo que hay en el mundo, mi reacción normal es reír y buscar gente que me haga reír o entender que incluso en la oscuridad necesito reírme, que necesito la luz, que me hagan reír y salir de esa oscuridad. Por eso quería hacer una serie que fuera una comedia, porque reír para mí nunca es inapropiado. Hasta mi funeral me gustaría que fuera divertido, por qué todo es tan oscuro, quiero celebrar la vida y ser feliz

"Amo a las mujeres. Vivo para mis dos hijas. Y estoy llena de orgullo y unida a todas las mujeres hoy", el mensaje de la actriz desde Berlín el día de la marcha de las mujeres contra Trump / INSTAGRAM

Tengo que insistir con este tema, ¿cómo se lo puede tomar con humor, Donald Trump ya ha llegado a la Casa Blanca?

En este momento, especialmente en mi trabajo, todo el mundo está muy sensible con lo que hacen o dicen. En general la gente está nerviosa, incluso por sólo hablar de ello, porque sabes que vas a molestar e insultar a un gran porcentaje de la gente por compartir tu opinión, por eso creo que lo mejor que podemos hacer es protestar pacíficamente si no estás a favor y ser proactivo. Démosle la vuelta en el Senado en 2018.

Nada parece divertido en este momento. He leído una pieza muy interesante en el New York Times que dice que los artistas hacen su mejor trabajo cuando son honestos en el escenario. Y pensé, sí, quiero hacer reír a la gente en la privacidad de su casa, donde no se ofenderán por nada de lo que haga o diga. En mi vida real, tengo sentimientos muy fuertes y seré proactiva de una forma cuidadosa y pacíficamente ¿Qué más puedo hacer?

Quizá la solución sea que tu personaje se lo coma…

(Más risas) Sería una victoria para el guionista. Todo es posible cuando tienes un boli en tu mano.

Llevas toda la vida trabajando en cine y televisión, ¿cómo ves la relación ahora del público con ambos? ¿La audiencia prefiere las series? ¿Cómo han ayudado las plataformas digitales?

Eso creo. Nunca había hecho televisión antes, sólo había hecho un piloto y no cuajó, lo que me alegró porque estaba nerviosa por comprometerme con algo durante un periodo largo de tiempo. También me asustaba recibir un guion de una película y que no te gustara o que no supieras exactamente de qué iba lo que estabas haciendo.

El mundo está cambiando mucho, y particularmente estoy muy orgullosa y honrada de estar trabajando para Netflix, porque creo que son los que están cambiando las reglas del juego. Netflix es genial porque es para toda la familia, tanto para los abuelos como para los adolescentes, sin tener que preocuparse por la edad. Siempre he pensado que el cine o las series son una experiencia colectiva para todas las edades.

Cuando la gente va al teatro, se sientan juntos y comparten la experiencia. Tal vez ese ambiente se pierde en casa, pero aun así es una experiencia de unión, después la gente habla de lo que ha visto y puede hacerlo en todas las partes del mundo. Cada vez menos gente va al teatro porque es caro y lleva tiempo, es mucho más delicioso y placentero quedarse en casa. Es un mundo muy diferente y es Netflix quien lo está haciendo posible, es increíble.

Como mujer de 40 años, ¿te sientes más incluida en televisión?

Me siento incluida en ambos lados, pero creativamente hablando, hay más libertad en televisión. La gente tiene menos miedo, está menos preocupada por lo que se dice y no hay repercusiones financieras, por eso van más allá. También tiene que ver con que son una generación más acelerada, no tan tradicional, no están detrás de las cortinas, todo sale fuera. Ahora me encanta la televisión y la entiendo como un lugar en el que apareces durante un largo periodo. Es una forma de pensar diferente: hemos hecho 10 capítulos, 10 segmentos de la vida de una persona rodados en secuencias. Perdí 10 kilos a lo largo del rodaje, quería ser esa mujer que no está muerta, que no se duerme, sino que despierta y se transforma. No se llega a eso en una película, no es una secuencia.

¿Cómo rodaste la escena del vómito? ¿Algún secreto? ¿Tus hijas la han visto?

Mis hijas no la han visto todavía, son demasiado jóvenes para la serie. Pero estoy emocionada por enseñársela. Ya me han visto en Por siempre jamás, 50 primeras citas, Nunca me han besado, o especialmente en Los ángeles de Charlie, después de verme en la escena del puente, se asustaron mucho.

La escena del vómito fue absolutamente repugnante, olía tan mal, peor que el vómito real si eso es posible, pero me encanta tener un trabajo donde cada día, en la mayor parte del tiempo, el 90% de las veces, ni siquiera sería capaz de entrar en un coche sin haberme duchado. Y la verdad es que es todo maquillaje, no estoy lavándome de vómito o sangre real. Pensé que era tan divertido y estaba tan metida… En este trabajo no estás actuando para unas escenas neutras, así que ¡claro, hagámoslo!, ¡échame ese vómito asqueroso durante cinco horas, ponme más vómito, más sangre!

Se han cumplido 35 años de E.T., a estas alturas, ¿te molesta hablar de la película?

No, en absoluto, la amo. Es la película que cambió mi vida. Me abrió las puertas y me dio la gran oportunidad para el resto de mi vida. Fue la experiencia más feliz que he tenido, y toda mi vida sería diferente si no fuera por ese momento. Fue maravillosa y estupenda para mí.

Drew Barrymore, junto a Timothy Olyphant, los protagonistas de 'Santa Clarita Diet' / Anita Bugge / WireImage

