¿Rajoy no recuerda haber intentado anular el juicio Gürtel?

Rajoy ha estado hoy en Onda Cero y ha dejado un puñado de perlas. Dice que va a llover, luego bajará la luz; y ha reconocido que no va al cine, luego no ha visto ninguna película nominada a los Goya. Pero el momento cumbre ha llegado cuando ha dicho que no está en lo del juicio de la Gürtel porque tiene que gobernar, pero que le parece estupendo que después de ocho años haya un juicio y dejemos a los jueces juzgar. “Pero su partido pidió la nulidad”, le ha recordado Carlos Alsina. “Pues… realmente no estoy en el tema, me ha sorprendido usted”, ha respondido un ignorante Rajoy.

Que el presidente del PP no recuerde que sus abogados pidieron hace cuatro meses la nulidad del proceso es como ignorar que no existe la nacionalidad europea. Así que caben cuatro opciones, que el presidente tenga lagunas en la memoria, que no le consulten la estrategia de defensa, que no lea los periódicos o que haya intentado un “a ver si cuela”, para salir del paso. Intuimos que ha sido esta última opción y no es mejor que las antedichas. Porque demuestra desprecio al periodista y a los ciudadanos en nombre de los que pregunta.

