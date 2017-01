Combinar hidratos con proteína, evitar las famosas "calorías vacías", que el intestino es nuestro segundo cerebro... Los que seguimos a Ángela Quintas nos sabemos de memoria sus lecciones estrella (otra cosa es que las pongamos en práctica como deberíamos), pero nada es comparable a verlas juntas e ilustradas en este precioso libro que acaba de publicar Planeta: "Adelgaza para siempre". Toda una filosofía de vida y alimentación que nuestra Química y experta en Nutrición Clínica ha logrado plasmar para que estemos realmente sanos y seamos un poco más felices.

'Adelgaza para siempre', el nuevo libro de Ángela Quintas (Planeta, 2016). / Ed. Planeta

"Tenemos que aprender a comer bien y hacerlo para siempre"

Si de algo Ángela no es amiga es de los milagros. "La idea es que hagamos un cambio en la alimentación y que ese cambio sea definitivo. No merece la pena hacer un esfuerzo titánico para que después de dos meses volvamos a adoptar las antiguas rutinas. Tenemos que aprender a comer bien y hacerlo para siempre". Y ese cambio no es mágico: tiene detrás algo de trabajo, mucha voluntad y, sobre todo, mucho conocimiento del propio cuerpo. "La dieta tiene que adaptarse a nosotros, y no al revés. Si no, estará abocada al fracaso".

Pero este no es un libro únicamente dirigido a aquellos que padecen sobrepeso sino una propuesta de vida saludable a la que todos, incluidos los que puedan presumir de un físico envidiable, deberíamos apuntarnos. "No se trata de un plan exprés sino de un verdadero aprendizaje de hábitos saludables. Si los asimilamos bien, siempre sabremos comer adecuadamente, tengamos la vida que tengamos".

Ángela Quintas, Química y experta en Nutrición Clínica.

"Hay que comer de todo y, por supuesto, darnos nuestros homenajes"

Si pretendemos que los buenos hábitos sean permanentes en el tiempo, no tiene ningún sentido que éstos nos parezcan una tortura. Una alimentación basada en ensaladas y pechugas de pollo a la plancha sería aburrida y, lo que es peor, "no nos estaría aportando todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Hay que comer de todo y, por supuesto, darnos nuestros homenajes de vez en cuando". Además, es muy importante cuidar qué comemos pero también cuándo lo comemos. "Una dieta que consiste en contar calorías no es una buena dieta. Lo verdaderamente importante es elegir qué alimentos nos van a aportar esas calorías y cuándo".

Alimentarse no es lo mismo que nutrirse, y ese es el mensaje que da sentido a este libro y al trabajo que hacen a diario Ángela Quintas y su equipo: nutrirnos con alimentos, pero también con cariño y felicidad. ¡Te deseamos toda la suerte del mundo, Ángela!

La literatura gastronómica: un universo paralelo

Aprovechando la publicación de este libro, hemos querido meternos de lleno en el mundo editorial. Detrás de las recetas, el trabajo de los chefs, los nutricionistas... existe un universo literario que busca difundir la cultura gastronómica. Hemos charlado sobre libros y cocina con Graciela Bajraj, experta cocinera, y con Sara Cucala, fundadora de la librería y escuela de cocina 'A punto'.

