Quererse sin excusas

Quererte hasta que doliera. Quererte hasta que me explotara la cabeza, hasta que no pudiera más, quererte y amarte como si no hubiera un mañana. Amarte por inercia. Sin necesidad de encontrar excusas de ese amor, sin saber qué hiciste para que te quisiera. Menospreciando a todos mis anteriores amores y subestimando a los que pudieran llegar.

Ni lo sueñes. Eso no es amor. Eso es alguna de esas mierdas que vimos en el cine, en las que se sufre por la imperiosa necesidad de dejarse heridas en el alma y no poder respirar.

Elijo quererte porque me quieres. Prefiero quedarme porque me compensas. Decido acompañarte porque dejas que siga siendo yo misma, con mis equivocaciones y mis propios melodramas en los que no estás tú ni se te espera. Apuesto por esta relación porque enrollas mis pies entre los tuyos cuando soy yo la última en meterse en la cama y no me preguntas por qué no he llegado antes.

No te quiero ni siquiera por que me quieras. Te quiero porque no me pides que lo haga pero guardas que pueda quererte un día más. Te amo porque amarte me sale gratis. Porque no duele. Porque enriquece.

No seré yo la que venga a salvar tu vida. Pero sí la que querrá que imagines con ella que juntos podremos salvarnos.

Eso es quererse. Y nosotros no necesitamos tener excusas.

