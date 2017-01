Morata quiere irse del Real Madrid

Álvaro Morata se siente engañado y quiere dejar el Real Madrid si Zidane sigue como entrenador del conjunto blanco. Esa es la noticia que ha adelantado El Larguero de Manu Carreño este jueves durante el programa.

El ariete de la cantera, que llegó este verano de vuelta al Santiago Bernabéu, le ha pedido a su agente que le busque equipo y estudie ofertes para salir el próximo verano del Real Madrid.

Si sigue Zidane, Álvaro Morata no quiere seguir en el Real Madrid. El delantero hizo una apuesta este verano por el Real Madrid desoyendo otras ofertas y piensa que esa apuesta no se la han cumplido y no le ha salido bien.

Sería la segunda marcha de Álvaro Morata, que ya abandonó el Real Madrid tras la final de Lisboa, cuando se fue a la Juventus de Turín de la Serie A, equipo en el que militó hasta su regreso este verano al Real Madrid.

