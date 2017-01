Carreño: "Morata se siente engañado"

En 'El Larguero' contaron este jueves que hay 'caso Morata' en el Real Madrid. Javier Herráez explicó el malestar del delantero madrileño por sus pocos minutos. Además, Manu Carreño contó y fue tajante al asegurar que Morata "se siente engañado".

Carreño aseguró que el atacante cree que hizo una apuesta este verano por el Real Madrid desoyendo otras ofertas y que esa apuesta no se la han cumplido desde el club. Cree que la apuesta no le ha salido bien.

Además, según el director de 'El Larguero', en el Real Madrid tienen clara la posición de Morata. Si sigue Zidane como entrenador, él se irá. De hecho, ya ha avisado a su agente para que vaya escuchando ofertas de otros clubes.

En 'El Larguero' también se debatió sobre si Zidane quedó retratado o no después de la eliminación del Madrid en cuartos de la Copa ante el Celta. Antonio Romero y Mario Torrejón no sólo piensan que no, sino que creen que salió reforzado por las decisiones que tomó. En cambio Manolete y Jordi Martín apuntan a que Zidane quedó "tocado".

