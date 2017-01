Más de 13.000 médicos se juegan hoy su futuro

Menos de la mitad de los médicos que se presenta a este examen podrán formarse en una especialidad. Los que no lo consigan pueden probar suerte en próximas convocatorias o simplemente tirar la toalla. Pero además, aquellos que aprueben no tienen garantizado escoger la especialidad deseada. La elección depende de la nota y no de la vocación que el médico pueda tener. Sabido esto, no es de extrañar que la preparación para el MIR les lleve entre 6 y ocho meses dedicando unas diez horas diarias. Eso es lo que nos contaba Lubna Dani, jefa de Médicos Internos Residentes en el Hospital de La Paz.

En esta convocatoria los aspirantes tendrán que responder 225 preguntas en un tiempo máximo de 5 horas. El 63% de los 13.439 candidatos son mujeres y el 37% hombres. Las Comunidades Autónomas que ofertan más plazas son, por este orden, Madrid, Andalucía y Cataluña. Por especialidades, la mayor oferta es para médicos de familia, 1774 plazas y pediatría con 413. Las de menor oferta son cirugía torácica, 12 plazas y cirugía pediátrica con 20.

La jefa de MIR de La Paz explica que en los últimos años, las nuevas tecnologías están jugando un importante papel en la preparación de estos exámenes. Hay, nos cuenta, varias apps que se pueden descargar de forma gratuita y que permiten a los estudiantes hacer exámenes de prueba en cualquier lugar, el metro, el autobús, etc, para aprovechar el tiempo al máximo. Estas aplicaciones monitorizan los resultados de las pruebas y el estudiante puede saber cómo va progresando.

En la convocatoria de este año se ha consolidado la reserva de un 7% de las plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33%. En cualquier caso, los criterios de calificación y la puntuación para superar las pruebas serán los mismos para todos los aspirantes. El cupo para los médicos extracomunitarios es del 4%.

Comentarios