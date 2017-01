Rafa Nadal es un ejemplo para todos

¡Cómo echábamos de menos pegarnos a la tele para ver a Rafa Nadal! Habíamos dejado de decir eso de "vamos, Rafa" que ya habíamos dejado de decir. Y otra vez ha vuelto a engancharnos. Cuando muchos creían que Rafa ya había desaparecido de la escena del tenis mundial. Del primer plano.

Al igual que Federer, que ya está en la final esperando a ver si nos regalan esa final vintage como hemos recordado. Los dos mejores tenistas de la época. Si hoy ganamos, eso sí, a Dimitrov. Es el último paso para que otra vez Nadal juegue una final de Grand Slam. Un Open de Australia que ya ganó, precisamente, a Roger Federer. Y una final que no se repite en un Grand Slam desde Roland Garros en 2011.

Un Rafa Nadal que ha sido el mejor deportista español de todos los tiempos y al que todos los niños quieren imitar. Es un gran ejemplo. Jueguen al tenis o no jueguen al tenis. Todos quieren ser como Rafa. Y Rafa ha demostrado a todos los que hacen tenis o cualquier otro deporte que a base de esfuerzo, de dedicación, de entrega y de coraje, aunque no sea tan bueno como Federer, aunque no sea tan técnico como Djokovic, aunque no sea tan fino como Murray, puedes llegar a ser el número uno del mundo. Rafa lo ha sido durante muchos años y cuando parecía que estaba casi casi desaparecido vuelve a emerger para decir "aquí estoy yo". Hoy contra Dimitrov, ojalá el domingo contra Federer.

