El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que gravará con un 20% cualquier producto que México quiera vender a los estadounidenses. Así, dice la administración estadounidense, se finanicará el muro. Esta noche, en una entrevista amable en la cadena FOX, Trump ha añadido que quiere construir un muro como el de Israel, que proteja, no un pequeño muro de juguete. "Un muro de verdad, un muro en serio", ha añadido.

Entre filosofía barata y juegos de palabras, que canta M-Clan, Donald Trump ha soltado otras perlas:

- "Estamos luchando contra ratas escurridizas, enfermas y dementes. Y vamos a ganar"

- "Algunas personas vienen con intenciones diabólicas. No todas, supongo, pero muchas"

- "El ahogamiento simulado no es tortura. No es algo agradable, pero no es realmente tortura, está un paso por debajo de la tortura y, además, funciona".

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sigue sin querer comentar las declaraciones o intenciones de otros mandatarios. Solo confía en mantener buenas relaciones con Trump y apunta: "nosotros tenemos muros en Ceuta y en Melilla, sí, pero porque apostamos por una inmigración controlada en origen. Abrir las fronteras a todo el mundo no pasa en ningún lugar de la Tierra".

Quienes sí han comentado las palabras de Rajoy, pero sobre el precio de la electricidad, ha sido la oposición, en bloque. Rajoy se defiende como M-Clan: "demagogia barata, el hacer diagnósticos que no responden a la relidad, el mentir y el prometer arreglar todo. No es tan fácil gobernar", concluía Rajoy.

Canción : 'Filosofía barata'

Artista : M-Clan

Año: 2004

Mariano Rajoy

Pablo Iglesias

Íñigo Errejón

Mario Jiménez

Mariano Rajoy + íñigo Errejón + Antonio Hernando + Rajoy + Josep Vendrell + Rajoy

