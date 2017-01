"Nos quitan días libres y nos doblan turnos continuamente"

María es auxiliar técnico de enfermería en una hospital de Madrid. Lleva cuatro años intercalando contratos de pocos meses, incluso de días sueltos. "Ahora mismo tengo un contrato eventual" de un sitio concreto pero "me van cambiando de servicio porque normalmente siempre estamos faltos de personal, y más ahora con la época de la gripe. Hay más demanda de personal que no están cubriendo", nos cuenta María que añade que "nos quitan días libres, hacen doblar turnos. Tenemos que asumir esa situación y no recibimos nada a cambio de ello". Esta situación provoca que "no puedes hacer planes, vives con el miedo de que te llamen por teléfono y te quiten los días libres".

Diariodehoyporhoy@cadenaser.com

Comentarios