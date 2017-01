El juez encomienda a una casa de subastas alemana la venta de los sellos de Fórum

Los sellos de Fórum en los que invirtieron 270.000 ahorradores están a un paso de venderse por un puñado de millones de euros. El juez que tramita el concurso de esta empresa confirma que una casa de subastas alemana especializada en filatelia se hará cargo de ellos, correrá con los gastos de transporte y mantenimiento, y los subastará en ferias internacionales. Dice el auto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, que "en los últimos ocho años no se ha presentado ninguna oferta aceptable, que supere los dos millones de euros". Por eso admite esta propuesta que encarga la subasta a esta firma a cambio de una comisión del 25% del precio y garantizando un mínimo de 2,05 millones de euros a cambio de la colección de filatelia que abonaría la casa de subastas alemana.

Los afectados por el fraude han visto como los sellos en los que invertían y que creían valorados antes de la intervención judicial en 3.000 millones de euros pasaban a valer 1.500 millones de euros, según el informe pericial encargado por la Audiencia Nacional. Esos 1.500 millones de euros se rebajaron a 280 millones de euros con la tasación de los administradores concursales. Ahora los sellos están a punto de subastarse por un puñado de millones de euros.

El juez justifica su decisión en que el valor de los sellos "lo fijará el mercado" y que los 2,05 millones de euros es "un precio mínimo garantizado porque si las subastas tienen éxito puede obtenerse un precio sensiblemente superior". Si se vendieran por el precio mínimo, dice el auto, "ello acontecerá cuando haya quedado acreditado que el mercado no tiene interés en esos bienes con lo que no parece razonable recuperarlos para que generen nuevos gastos". Igualmente, concluye, "debe recordarse que el Estado no ha manifestado en ningún momento su intención de adquirir los sellos ni existe dato alguno que avale la posibilidad de que vaya a hacerlo en un futuro próximo".

Perjudicados por la estafa de Fórum y Afinsa, durante una concentración para reclamar soluciones a su situación. / EFE/Archivo

