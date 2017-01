Las claves de los Goya 2017

1.- El thriller masculino

Tres de las cinco nominadas al Goya son thrillers protagonizados por hombres. Después del éxito de La isla mínima, han surgido thrillers violentos que tratan de enlazar temáticas sociales. Tarde para la ira, el debut de Raúl Arévalo, es un thriller de venganza, un retrato de la periferia española con Antonio de la Torre y Luis Callejo como protagonistas. Rodrigo Sorogoyen, tras el éxito de Stockholm, ha rodado Que dios nos perdone, un thriller policial donde se aluden a temas como la brutalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o el caos durante la visita del Papa a Madrid. Y Alberto Rodríguez, autor junto a Rafa Cobos, de La isla mínima y Grupo 7, esta vez ha tirado por el thriller político. El hombre de las mil caras es una osadía en estos tiempos que corren. Con cierto tono Scorsese, pero con la cutrez de la corrupción patria, Rodríguez vuelve a trazar un relato alejado de la narrativa oficial, esta vez sobre el caso Roldán.

2.- Mujeres productoras

Ni una sola directora nominada este año. Solo Nely Reguera, con María y los demás, ha logrado nominación en dirección novel. Sin embargo, detrás de las cinco películas nominadas hay mujeres productoras. En Julieta, de Pedro Almodóvar, está Esther García de El Deseo. El hombre de las mil caras y Que dios nos perdone comparten a Mercedes Gamero, productora de A3 Media. Juan Antonio Bayona, como en sus películas anteriores, para Un monstruo viene a verme ha contado con Belén Atienza. Y Raúl Arévalo en Tarde para la ira, con Beatriz Bodegas.

3.- Candidatos multipremiados

De los ocho actores y actrices nominados, todos menos Luis Callejo tienen ya un Goya en sus estanterías. Bárbara Lennie por Magical Girl, Emma Suárez por El perro del hortelano, Carmen Machi por Ocho apellidos vascos, y Penélope Cruz que tiene tres, por La niña de tus ojos, Vicky Cristina Barcelona y Volver. Lo mismo le pasa a Antonio de la Torre, con un Goya por AzulOscuroCasiNegro. Eduard Fernández tiene dos, por En la ciudad y Fausto 5.0. Y Roberto Álamo suma otro por La gran familia española.

4.- Ausencia del cine de autor

Ni La muerte de Luis XVI, la laureada cinta de Albert Serra por los festivales internacionales, entre ellos Cannes, ni Mimosas, de Oliver Laxe, también premiada por el circuito festivalero, han logrado estar en los premios de la Academia de Cine. Los Goya tiran hacia la industria y aunque se ha quedado fuera la comedia taquillera Villaviciosa de al lado, entre las cinco nominadas está Un monstruo viene a verme, la cinta con mayor recaudación de 2016. Tampoco ha entrado Jonás Trueba con La reconquista o Isaki Lacuesta e Isa Campo con La próxima piel, ni Callback, de Carles Torres, la ganadora del Festival de Málaga. Quizá la cinta más de autor de las nominadas sea María y los demás, en la categoría, como decíamos, de dirección novel.

5.- Los nuevos descubrimientos del cine español

Aunque son dos categorías que siempre plantean problemas, las de actriz y actor revelación proporcionan una renovación de las caras de nuestro cine. Decimos lo de los problemas porque suelen nominar a actores que obtienen un gran primer papel pero a los que hemos visto en televisión o teatro. Es el caso de Ricardo Gómez, protagonista de Cuéntame y ahora nominado por Los últimos de Filipinas. O Ruth Díaz, por Tarde para la ira, o Belén Cuesta, a la que ya hemos visto en varias comedias españolas, y que ahora compite por su papel en Kiki, el amor se hace. Quizá el rostro más novedoso haya sido el de Anna Castillo, protagonista de El Olivo, que lleva, junto a Javier Gutiérrez, toda la película a sus espaldas. Silvia Pérez Cruz, la cantante, también entra en la de actriz revelación con el musical sobre los desahucios Cerca de tu casa. Y a Carlos Santos, a quien habíamos visto en televisión, está nominado por el excelente papel de Roldán en el thriller de Alberto Rodríguez. Compite con Rodrigo de la Serna por Cien años de perdón y con Rául Jiménez por Tarde para la ira.

6.- El IVA, la eterna queja

No es ninguna novedad y suele ser una de las claves que marcan la gala de los Goya desde que el gobierno del PP subiera el IVA cultural al 21 por ciento. A modo de castigo, pues el IVA de los toros, la pornografía o el fútbol, no está tan elevado, el gobierno de los populares no ha hecho un ápice por solucionar los problemas del sector, ni siquiera un mínimo guiño. Ahí tienen, para muestra, la respuesta de Rajoy a la pregunta de si había visto alguna de las cintas nominadas a los Goya. "No voy al cine". Toda una declaración de intenciones que se corresponde con una política de abandono a un sector que es una de claves para promocionar la llamada Marca España en el extranjero y que cuenta con un director nominado a los Oscar, Juanjo Giménez. El IVA continúa a un 21 por ciento, ni siquiera los pactos entre PSOE, Ciudadanos y PP han logrado que eso cambie. Así que, con toda probabilidad, será una de las quejas de la gala del cuatro de febrero.

