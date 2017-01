David Otero: "He hecho un disco de amor y no me he dado cuenta"

No es ni alto ni bajo, nunca va afeitado -al menos desde que nosotros le conocemos-. No se sabe si tiene más de médico o futbolista frustrado, o de cristiano olvidado que un día fue a la Iglesia pero obligado. Dicen que es un vago para todo lo que no le divierte y a veces un poco esclavo de las redes donde siempre contesta al que está al otro lado. Tiene un punto intermedio entre egoísta y solidario. Le aburre estar pendiente de la política, pero lo hace porque es consciente de que el mundo necesita crítica. Su primer beso lo dio a los 17, prefiere charlar con el frutero de su barrio a las grandes estrellas.

Pasó de ser el último chico de la cola, a tocar en miles de escenarios y luego volvió a recogerse en recintos más pequeños y hasta en Buenos Aires. No cree en el fracaso, ni en el éxito en la vida, no cree en los extremos, ni en llegar hasta la cima. Le gusta caminar por el lado de la vida donde nadie le miente, pero todos le miran. El ex Canto del Loco deja de ser Pescao para ser solo David Otero. El cambio de nombre se traduce en una nueva etapa musical en la que quiere darse a conocer tal y como es y que llega después de mucho autoanalizar y descubrir la micromagia de las pequeñas cosas en su nuevo disco.

