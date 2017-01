Camarasa: "No se puede defender ni a Deyverson ni a Godín"

El Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid igualaron a cero en el tercer encuentro de la vigésima jornada de la Liga Santander en Mendizorroza. El equipo vitoriano gozó de las mejores oportunidades, pero no fue capaz de marcar y el Atlético logró salir con un punto.

Víctor Camarasa, uno de los protagonistas del partido, pasó por 'El Larguero' para analizar el encuentro. "Creo que hemos hecho un partido muy completo ante un gran Atleti. Nos vamos contentos, aunque con un sabor un poquito agridulce. Hemos merecido ganar, hemos tenido muchas ocasiones, pero así es el fútbol".

También habló del feo gesto que protagonizaron Deyverson Silva y Diego Godín al final del partido. "Son cosas que no pueden suceder. No se puede defender ni a Deyverson ni a Godín. Esto es fútbol, es un deporte muy bonito y estas cosas no pueden pasar ni se pueden justificar", afirmó.

Además, también comentó el nuevo gran objetivo del cuadro vitoriano, la Copa del Rey. "Estamos muy ilusionados con la Copa, estamos a un paso, bueno a dos pasos. Nunca he estado en esta situación, tengo unas ganas increíbles. Tenemos que ir a Vigo, sacar el mejor resultado posible y luego que Mendizorroza sea un fortín", comentó.

Moyá, realista con la situación rojiblanca

Por parte del Atlético de Madrid fue Miguel Ángel Moyá el que pasó por el programa para expresar sus sensaciones tras el empate. "No nos vamos lo felices que queríamos, pero hay que ser realistas. Hoy se ha sacado un punto que ha sido muy costoso porque el Alavés ha estado muy bien. El Alavés ha sido superior en la primera parte, en la segunda parte el partido ha estado más equilibrado".

El encuentro ante el Alavés supuso el segundo empate consecutivo en Liga para los rojiblancos. "No estamos atravesando nuestro mejor momento, pero no pasa nada. Lo más importante de tener una adversidad es ser consciente de ello", comentó.

Por último, también analizó la semifinal de la Copa del Rey ante el FC Barcelona. "Empezar en casa y hacer un partido duro y fuerte nos puede ir bien. No sé que es mejor la verdad. Va a ser una semifinal por todo lo alto".

