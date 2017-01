Trump cierra las puertas a los refugiados

"Solo permitiremos el acceso a nuestro país a los que apoyen a nuestra nación y amen a nuestra gente. No vamos a permitir que entren aquellos a los que nuestro ejército ya combate en el exterior" ha dicho Donald Trump en una visita al Pentágono. De esta manera anunciaba el cierre temporal de fronteras que decretó anoche el presidente estadounidense "hasta que se establezcan los protocolos de vigilancia extrema para asegurar que no islamistas radicales no acceden al país. El objetivo es "proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros"

Aunque en el decreto no se establecen los paises "de mayoría musulmana" a cuyos inmigrantes estáprohibida la entrada, en el borrador se citaba a Irán, Irak, Sudán, Somalia, Libia, Yemen y Siria. "Proclamo que las entradas de nacionales de Siria como refugiados van en detrimento de los intereses de Estados Unidos y por lo tanto suspendo tales entradas" se puede leer en ese decreto. De hecho, aunque la entrada a los refugiados, con caracter general, se prolongará durante cuatro meses, en el caso de los Sirios, les cierra la puerta con caracter indefinido. Hace una excepción, un matiz, aquellos sirios cristianos que se vean perseguidos por su condición religiosa. Estados Unidos ha cogido en 2016 a 16.000 refugiados de la guerra de Siria.

En el decreto se fija en 50.000 el número máximo de refugiados que se acogerán en este año fiscal. Una cifra que representa a la mitad de personas que fueron acogidas en calidad de refugiados en el año 2015. Se suspenden así las acogidas hasta que se examinen todos los mecanismos de adopción. Del mismo modo queda paralizada la concesión de visados.

Trump aseguró que con estas medidas se honra la memoria de los muertos en los ataques del 11 S contra las Torres Gemelas o los fallecidos en ataques contra las fuerzas de seguridad norteamericanas. Diversas organizaciones como el Center for American Progress han criticado duramente las medidas, subrayando, que la exclusión y el egoismo que suponen, no representan los valores de Estados Unidos.

