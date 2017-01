Un Goya para una carrera de más de cinco décadas

El próximo sábado se celebra la trigésimo primera edición de los Premios Goya, los galardones que concede la Academia del cine español. “Un monstruo viene a verme” de Juan Antonio Bayona, con 12 candidaturas, es la película que encabeza la lista de nominaciones. A continuación nos encontramos con “El hombre de las mil caras” de Alberto Rodríguez y “Tarde para la ira” de Raúl Arévalo con 11 y “1898, los últimos de Filipinas” con 9. Veremos qué película es la ganadora de la noche pero, como todos los años, hay un Goya que ya está adjudicado y es el Goya de honor que en esta edición lo recibirá la actriz y cantante Ana Belén.

En 1972 Víctor Manuel compuso “Canción para Pilar” una canción dedicada a su mujer porque Ana Belén se llama en realidad María del Pilar Cuesta Acosta. Una madrileña de la glorieta de Embajadores que nació el 27 de mayo de 1951. Su padre era cocinero en el Hotel Palace y su madre portera de una finca. Fue en el colegio cuando salió por primera vez a escena para actuar en un cuento: “El enanito saltarín” y desde muy pequeña comenzó a inscribirse en concursos musicales de Radio España o de Radio Madrid, nuestra casa, donde despuntó como una nueva niña prodigio al estilo Rocío Dúrcal o Marisol. Gracias a estas actuaciones consiguió debutar en el cine, ya rebautizada como Ana Belén, en la película “Zampo y yo” junto a Fernando Rey.

En el rodaje de “Zampo y yo” encontraría a un hombre que sería fundamental en su carrera artística y del que seguro se acordará cuando reciba el Goya de honor: Miguel Narros. Por entonces era solo el encargado de vestuario de la película pero tenía una escuela de teatro y a ella se llevó a la niña para convertirla en una verdadera actriz. De esta forma Ana Belén comenzó de la mano de Narros una brillante carrera teatral. A finales de los años 60 nos la encontramos también en televisión en los famosos “Estudio 1”. En el cine no volvería a trabajar hasta los años 70 con la película “Españolas en París” de Roberto Bodegas. En ella interpretaba a una chica que emigraba a la capital francesa para trabajar en el servicio doméstico.

Con Roberto Bodegas también rodaría “Vida conyugal sana”. A comienzos de los 70 conoce en una gira teatral al cantante Víctor Manuel y junto a él y a las órdenes de Gonzalo Suárez rueda dos películas, un thriller titulado “Morbo” y un curioso musical: “Al diablo, con amor”.

Es una de las pocas películas musicales de Ana Belén porque ha querido que sus dos carreras, la musical y la de actriz, no se mezclaran. Ha trabajado con los mejores directores del cine español como Jaime de Armiñán en “El amor del capitán Brando”; Mario Camus en “La colmena”; Manuel Gutiérrez Aragón en “Demonios en el jardín”; Fernando Trueba en “Sé infiel y no mires con quién”; Fernando Colomo en “Miss Caribe” o Vicente Aranda en “Libertarias” o “La pasión turca”.

Ha participado también en series de televisión como “Fortunata y Jacinta”. Solo le falta trabajar a las órdenes de Pedro Almodóvar con el que ha estado en dos ocasiones a punto de filmar pero no pudo ser por culpa de sus giras musicales. Al Goya ha estado nominada en cinco ocasiones. Cuatro de ellas como actriz y una como mejor directora novel. Fue en 1991 cuando dirigió a Carmen Maura y a Antonio Resines en la película “Cómo ser mujer y no morir en el intento”.

A pesar de tener una carrera artística de más de cinco décadas Ana Belén llevaba 12 años sin hacer cine. Desde que estrenó “Cosas que hacen que la vida valga la pena” de Manuel Gómez Pereira no la llamaban para ninguna película. Hasta que Fernando Trueba el año pasado le ofreció un pequeño papel en “La Reina de España”. La actriz espera que a partir de ahora vuelvan a contar con ella en el cine español y tiene claro el papel que le gustaría hacer: “Pues un personaje que se lo pudiesen ofrecer también a un hombre.” –nos ha contado en una entrevista– “Un personaje rico, con muchas aristas y en el que de igual cual sea tu sexo. Me siento con energía y me encantaría hacer más cine porque es un medio en el que siempre me he sentido muy a gusto. Disfruto mucho de la sensación que se siente cuando llegas a un rodaje y encuentras a todo el mundo haciendo piña por ese proyecto, me gusta ese trabajo en equipo que supone hacer una película.”

