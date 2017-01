"Han muerto diez mil personas. Nunca he visto con tanto miedo a los migrantes"

Estados Unidos y México comparten 3.200 kilómetros de frontera terrestre a lo largo de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas. Hace cinco años, ya se había completado el vallado de un tercio del territorio y la orden de Donald Trump es blindar la totalidad de la frontera.

En realidad, la obra resulta extraordinariamente compleja por la orografía del terreno que incluye grandes acantilados, desierto o el serpenteante curso del río Grande entre ambos países. Sin olvidar que el muro también debería atravesar terrenos privados.

Aún así, la inquietud ha aumentado de un lado y del otro tras la firma del decreto de Trump. Enrique Morones, director de “Border Angels” en la ciudad estadounidense de San Diego, afirma que más de diez mil personas han muerto intentando cruzar la frontera hacia norteamérica.

"Es una situación muy triste. El mensaje de Trump es muy negativo y de mucho odio. Ha dicho cosas muy peligrosas. Nunca he visto tanto miedo en los migrantes", explicar Morones a la SER después de la orden firmada por Trump para reforzar la frontera.

"El muro tiene actualmente tres metros de altura. Está hecho de metal. Las plataformas que usaron vienen de las guerras de Vietnam y de la "Desert Storm" del presidente Bush en Oriente Medio. Eran plataformas para que los helicópteros pudieran aterrizar en el desierto o en la selva".

"Los migrantes cruzan desesperados porque quieren dar de comer a sus familias, o porque se quieren reunir con ellos a este lado de la frontera o porque escapan de la violencia en su país de origen. No tienen suficiente agua, se mueren de sed y llegan desesperados y desorientados, si es que llegan..."

Hostias en Cuba

Entramos en un particular convento de Cuba en el que se reparten hostias... y no hablamos sólo de obleas para la consagración. Este domingo nos visita David Moncasi, director del documental “Un millón de hostias” que representa este particular retrato de la Cuba ya post Fidel.

