Manu Carreño: "Benzema está pasando de puntillas por el Real Madrid"

"Discutir a Benzema, de verdad que lo entiendo. Está pasando de puntillas en algunos partidos, e incluso por el Real Madrid, lleva ocho años y cuando se vaya alguno se preguntará, ¿ah pero ya no está Benzema?", ese es el resumen del tramo de opinión en El Larguero donde la mesa intentó desgranar la crisis de Karim Benzema.

"Si no fuese por Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, ya no sería el delantero del Real Madrid", llegó a decir Antonio Romero en los micrófonos de El Larguero. El problema de Benzema reside en su momentánea falta de comunión con la grada del Bernabéu, y tampoco ayudan las constantes comparaciones con Luis Suárez, un delantero que a simple vista evidencia un mayor esfuerzo que el galo.

Un debate que emergió tras discutir en El Larguero sobre los pitos a Cristiano Ronaldo. Unos silbidos que no sentaron nada bien al luso, que parece ser que dijo algo entredientes. Todo después de una victoria del Real Madrid que le pone en una situación privilegiada en la lucha por el título liguero después de los resbalones de Barcelona y Sevilla ante Betis y Espanyol respectivamente.

El otro tema candente en la noche del domingo emergió de ese gol fantasma del Barcelona que no subió al marcador. Iturralde González y Manu Carreño se esmeraron en explicar que el fútbol y los árbitros necesitan la llegada de esta ayuda. Previsiblemente ocurrirá la temporada que viene, cuando el videoarbitraje se haga efectivo en nuestra liga.

De hecho este ha sido el tema elegido por Manu Carreño a la hora de hacer su columna diaria en Hoy por Hoy:

Ayer tuvo que afectarle al Barça, uno de los grandes de nuestro fútbol, un gol fantasma no concedido, clamoroso por otro lado, para que hablemos todos ya de la necesidad de la tecnología en el fútbol. Seguramente la temporada que viene ya se aplique, se va a probar en determinados partidos para que se acabe instalando, es algo que no tiene marcha atras.

Pero antes de que llegue eso, ya existe en muchas ligas europeas el famoso ojo de halcón. A la misma hora a la que Federer estaba ganando a Nadal la final de Australia y veíamos cada dos por tres el ojo del halcón, en el fútbol, en el Villamarín, veíamos como de nuevo dábamos paso a tertulias, opiniones, interpretaciones, el árbitro, el jugador, el asistente...con lo fácil que es instalar una tecnología que sirva para determinar si el balón ha rebasado la línea de gol o no. Es tan fácil como eso, no hay más interpretaciones. No sé porque en otras ligas sí, y en la española no.

Pero repito, le ha tenido que pasar a un grande, si hubiera sido a un pequeño igual no habría este debate, para que ya todo el mundo hable de la implatación de la tecnología en el fútbol. Bienvenida sea, no solo el ojo de halcón, sino toda la ayuda arbitral con la tecnología, eso sí, espero que lo hagan mejor que en el Mundialito de clubes en Japón.