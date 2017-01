Sólo desde la conciencia amoral del que desprecia olímpicamente a los demás puede entenderse el decreto sobre inmigración de Trump, que no tiene otro objetivo que demostrar que el presidente cumple. Doble desprecio: a los inmigrantes colocados en la inseguridad y en el caos, y a sus propios votantes a los que da carnaza como si fueran idiotas. Hay que confiar que los contrapesos del sistema americano funcionen. Algunos jueces ya han dado el primer paso y la crisis constitucional no es ninguna quimera. Parar a Trump es ya una consigna universal. Leo una entrevista a Slavoj Zizek: “Trump, dice, piensa localmente, pero actúa globalmente. Está dispuesto a actuar brutalmente a escala global desde una concepción norteamericana brutalmente estrecha”.

En Francia, Benoît Hamon bate a Manuel Valls y será el candidato socialista a las presidenciales. Una vez más el candidato que contaba con más apoyo entre los dirigentes del partido, pierde. Ocurrió con Sarkozy en la derecha y ahora con Valls en la izquierda. ¿Le ocurrirá lo mismo a Susana Díaz apoyada por los barones del socialismo en España?

Ingenuo o revanchista. Cuando todo el mundo le daba por amortizado, Pedro Sánchez se ofrece como candidato de la militancia. Y vuelve con la bandera del No es No. El sueño de la Gestora que pretendía hacer un Congreso de recuperación de la unidad pérdida se desvanece. Echaron de malas maneras a Sánchez hace tres meses y él ya vuelve a estar ahí. Aunque sólo sea para dar la lata.

Rajoy quiere llegar a acuerdos con el PSOE para los próximos veinte años. Es decir, quiere mantener al PSOE en posición subalterna para que así la derecha gobierne indefinidamente.

Antoine Leiris, periodista que perdió a su mujer en el Bataclán y publicó el libro No conseguiréis mi odio, ha estado hoy en Barcelona: “Hay seres que dicen no tener miedo ante la Muerte, dice. Pero para no temer a la muerte, es necesario temblar de miedo ante la vida”.

