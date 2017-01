Manu Carreño: "Bienvenida sea la tecnología en el fútbol"

Ayer tuvo que afectarle al Barça, uno de los grandes de nuestro fútbol, un gol fantasma no concedido, clamoroso por otro lado, para que hablemos todos ya de la necesidad de la tecnología en el fútbol. Seguramente la temporada que viene ya se aplique, se va a probar en determinados partidos para que se acabe instalando, es algo que no tiene marcha atras.

Pero antes de que llegue eso, ya existe en muchas ligas europeas el famoso ojo de halcón. A la misma hora a la que Federer estaba ganando a Nadal la final de Australia y veíamos cada dos por tres el ojo del halcón, en el fútbol, en el Villamarín, veíamos como de nuevo dábamos paso a tertulias, opiniones, interpretaciones, el árbitro, el jugador, el asistente...con lo fácil que es instalar una tecnología que sirva para determinar si el balón ha rebasado la línea de gol o no. Es tan fácil como eso, no hay más interpretaciones. No sé porque en otras ligas sí, y en la española no.

Pero repito, le ha tenido que pasar a un grande, si hubiera sido a un pequeño igual no habría este debate, para que ya todo el mundo hable de la implatación de la tecnología en el fútbol. Bienvenida sea, no solo el ojo de halcón, sino toda la ayuda arbitral con la tecnología, eso sí, espero que lo hagan mejor que en el Mundialito de clubes en Japón.

