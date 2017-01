Tiempo de nuevas estrategias

Los socialistas franceses han elegido mayoritariamente al ex ministro rebelde Benoit Hamon, como candidato en las elecciones a la presidencia de la Republica en primavera. Los militantes han votado un giro claro a la izquierda y descabalgan de la carrera al ex primer ministro Manuel Valls.

Es fácil imaginar que los socialistas españoles miran y escrutan lo que ha pasado en Francia, en un partido mucho menos abierto en canal que el español. No son situaciones exactamente comparables, el Partido Socialista francés no tiene a su izquierda un Podemos que le disputa el espacio y le ha ganado ya terreno. Pero es inevitable que en el PSOE miren de reojo a Francia, sobre todo porque este fin de semana Pedro Sánchez anunciaba que sí, que concurre a las primarias y lo hizo reivindicando el no al gobierno de Rajoy. Sánchez vuelve por donde se fue y se evidencia que el trauma de octubre estaba en sordina.

Su candidatura se suma a la de Patxi López a la espera de que Susana Díaz se decida – ella está al frente de un gobierno y se supone que si finalmente se presenta apurará los plazos ante la presión a la que la someterá la oposición en Andalucía en cuanto anuncie que disputa la batalla nacional- Y tampoco se puede descartar que aún aparezcan otros candidatos o candidatas.

Así que sólo las urnas abiertas a los militantes despejaran la situación. Ellos tendrán en sus manos el futuro de un partido que sido esencial en la historia reciente de España y por el que ahora mismo pasa, de una manera u otra, cualquier alternativa al gobierno del PP. Y es muy importante no sólo que se celebren las primarias, sino la manera en que sean capaces de conducir este proceso. Lo ocurrido en Francia, lo que aquí en España les ha pasado a los socialistas desde el Congreso de 2014 cuando se maniobró para proponer a Sánchez como un candidato provisional, habla de un tiempo en el que las viejas estrategias orgánicas tienen poco recorrido y obliga a afrontar a campo abierto los retos y las demandas de aquí y ahora.

Comentarios