John Carlin: "Es una expresión más del rechazo a esta payasada que representa Donald Trump"

En Reino Unido está en marcha una recogida de firmas, en la web oficial del Parlamento británico, pidiendo que no se invite a Donald Trump a una visita de Estado durante su mandato. Con 10 mil firmas, el gobierno está obligado a dar respuesta a la petición y con 100 mil firmas se fuerza un debate parlamentario. Se trata de un sistema equivalente a nuestra Iniciativa Legislativa Popular que ha logrado más de 900 mil firmas en dos días. Esta mañana en Hoy por hoy con Gemma Nierga, el periodista británico John Carlin ha valorado el éxito de esta recogida de firmas.

Según Carlin, la alta participación en esta iniciativa no es más que una expresión más "del rechazo mundial que hay a esta insensatez, locura y payasada que representa el presidente Donald Trump". En el texto que acompaña a la petición, se dice expresamente que una visita de Estado de Trump, avergonzaría a la Reina Isabel y teniendo en cuenta la cantidad de firmantes, es de esperar que el Presidente de EE.UU, no sería bien recibido. "No creo que tenga una aceptación en caso de que venga, todo lo contrario" explica Carlin que afirma que comparece "no solo a Teresa May sino a todos los gobernantes que tienen que tratar con Estados Unidos".

Para el autor de 'El factor humano', el empresario americano tiene "claramente" tiene un problema psicológico que se manifiesta en un "narcisismo exagerado" y en esa "piel tan sensible a la mínima ofensa". Un comportamiento que contrasta con los dos protagonista de este fin de semana, los tenistas Rafa Nadal y Roger Federer, a quienes también se ha referido Carling: "Hay una palabra, empatía. Son rivales en la pista pero al mismo tiempo tienen la sensibilidad de meterse en la piel del otro".

