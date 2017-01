Las cinco mujeres que han recibido el Goya de Honor

La cantante y actriz madrileña Ana Belén, recibirá este sábado el Premio Goya de Honor como reconocimiento a toda su trayectoria profesional en el mundo de la interpretación. El galardón que concede la Academia del Cine desde el año 1986, ha homenajeado a grandes figuras como Tony Leblanc o Antonio Ozores en la anterior edición. Pero no siempre ha sido cosa de hombres, grandes actrices y directoras de cine también lo han recibido, a continuación repasamos las figuras de las 5 ganadoras:

1. Rafaela Aparicio - Actriz (1988)

Mamá cumple 100 años / premiosgoya.com

La actriz malagueña fue la primera mujer en recibir el Goya de Honor. Fue en el año 1988 y Luís García Berlanga fue el encargado de entregárselo. “No sé qué hago para que me queráis tanto”, decía emocionada en el acto de entrega.

Rafaela se ganó el cariño del público gracias a su entrañable humor y alegría. Sus grandes actuaciones llegaron con Fernando Fernán Gómez en La vida por delante (1958) o Sólo para hombres (1960). Posteriormente Ana y los lobos (1972) o Mamá cumple cien años (1979) también fueron importantes en su carrera:

2. Imperio Argentina - Actriz (1989)

Magdalena Nile del Río, conocida mundialmente como Imperio Argentina, fue la segunda mujer en recibir el Goya de Honor, tan solo un año después de recibirlo Rafaela Aparicio.

La carrera de la cantante y actriz fue imparable hasta el inicio de la Guerra Civil. La película que le hizo saltar a la fama fue La hermana San Sulpicio (1927), años más tarde su carrera volvió a resurgir cuando volvió a trabajar con Florián Rey en Los claveles de la virgen (1928) y protagonizó producciones rodadas en Alemania: Corazones sin rumbo (1928) o El profesor de mi mujer/El amor solfeando (1930).

3. Josefina Molina - Directora (2012)

Tuvieron que pasar 23 años para que otra mujer recibiera el galardón honorífico de la Academia de Cine. En el año 2012, la directora cordobesa Josefina Molina fue la primera mujer en obtener el título de Dirección en la Escuela Oficial de Cinematografía, por su contribución al cine español. “Lo agradezco muchísimo. Aunque a mí estas cosas me abruman, me he puesto muy contenta. Es un honor muy grande que los compañeros se fijen en ti”, declaró la cineasta cuando conoció la concesión del premio honorífico.

En 1989 llevó al cine Esquilache, basada en Un soñador para un pueblo, de Antonio Buero Vallejo; y en 1991 dirigió a Charo López y Miguel Bosé en la comedia crítica Lo más natural. Su último largometraje para la gran pantalla fue La Lola se va a los puertos que, basada en la obra de Antonio y Manuel Machado, reunió bajo los focos a Paco Rabal y Rocío Jurado.

4. Concha Velasco - Actriz (2013)

Un año más tarde, la actriz vallisoletana Concha Velasco, recibió el último Goya de Honor entregado hasta la fecha.

'La chica yeyé' debutó en el cine con La reina mora (1954) de Raúl Alfonso; pero será en 1958 con Las chicas de la Cruz Roja, de Rafael J. Salvia, cuando la pucelana se convierta en representante de la nueva comedia española, que rompió moldes con el cine de posguerra. A lo largo de toda su carrera ha trabajado junto a grandes figuras como Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, Tony Leblanc y Manolo Escobar, dejando películas inolvidables como Las que tienen que servir (1967) o Juicio de faldas (1969).

5. Ana Belén - Actriz y directora (2017)

Finalmente, Ana Belén, es la última ganadora del Premio Goya de Honor en reconocimiento a toda su trayectoria profesional, convirtiéndose en la quinta mujer en recibir el galardón en sus 31 ediciones.

La intérprete madrileña saltó a la fama con tan solo 13 años, bajo la dirección de Luis Lucia y junto a Fernando Rey, Ana Belén comenzó su trayectoria cinematográfica en 1965 con uno de los títulos ya clásicos de nuestra filmografía: Zampo y yo, en el que interpretaba canciones de Augusto Algueró y Adolfo Waitzman.

Durante los ochenta apareció en Fortunata y Jacinta, donde dio vida a la “mujer bonita, joven, alta” de la obra de Galdós. También son conocidas sus interpretaciones las películas Cómo ser mujer y no morir en el intento (1991), filme español más taquillero de ese año protagonizado por Carmen Maura y Antonio Resines o La pasión turca (1994)



La entrega tendrá lugar este próximo 4 de febrero en la XXi edición de los Premios Goya que se celebrará en el Hotel Auditorium y será conducida por el actor malagueño Dani Rovira.

