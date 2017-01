Martirio: "En Martirio mando yo"

Sus eternas gafas negras son tan reconocibles como su voz, fuerte, intensa y profunda, y es que Martirio es una de las cantantes que sobreviven al paso de tiempo. Muchas de sus canciones forman parte de nuestras bandas sonoras. Además de cantar también se dedica a la radio, tiene un programa "Cantes rodados", que se emite por una radio online, 'Radio Gladys Palmera'.

Martirio ha recibido el Premio Nacional de Músicas actuales y vuelve a los escenarios con "30 años", un proyecto que repasa sus 30 años de carrera y en el que también hay algunos temas nuevos. Sobre este reconocimiento asegura que "es algo maravilloso, y quiere decir que no me he apalancado, que he sido curiosa y que estoy cerca de la gente joven".

30 años de vida en la música es difícil de resumir, "ha sido complicado, te dejas cosas", lo que ha intentado es repasar todos los géneros, "que la gente vea todos los caminos que he transitado", matiza. Declara que es bonito echar la vista atrás y repasar lo que uno ha hecho. "Con el tiempo te perdonas todo, y algo que antes no te gustaba lo acabas apreciando más".

El balance de la carrera de Martirio es "absolutamente positivo". La mujer que hay detrás de Martirio, Maribel, asegura he crecido con ella: "he vivido cosas maravillosas, algunas de ellas no las hubiera vivido sola". "En Martirio mando yo y sigo mandando después de 30 años que es el grandísimo logro que he conseguido a base de no venderme", declara tajante, "las dos nos llevamos bien, ella está dentro de mí". Asegura que lo que canta lo elige ella y que ella pide lo que quiere hacer. "Soy la que llevo la voz cantante".

Le gusta rodearse de gente joven, una de sus artistas favoritas es Silvia Pérez Cruz. También Ángel Andrés Márquez. Ha tocado todos los palos musicales, "con el Niño de Elche me volví roquera por unas horas", con Chano Rodríguez se sumergió en el mundo del jazz. "Lo que menos he hecho ha sido música electrónica", aunque matiza que ha hecho alguna colaboración con Alasca y Dinarama.

Su faceta menos conocida es la de locutora de radio. En su programa "Cantes rodados" hace monográficos y goza de una total libertad, "doy a conocer la música que me gusta, ahora estoy preparando un programa de sevillanas", manifiesta.

Pensar en Martirio es escuchar copla y flamenco y canción popular. Asegura que todo lo que tiene le viene por afición y por el enamoramiento que tiene por la música. Su carrera, después de 30 años, es inagotable tanto como lo son sus más de doscientas peinetas, abanicos, guantes y gafas, que tiene guardadas como un museo de su propia vida.

