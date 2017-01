Los árbitros españoles dudan del VAR

“El VAR se desarrolla sobre la subjetividad, y como todo lo subjetivo, genera polémica”. Así responde un árbitro de Primera División reacio a revelar su nombre cuando le preguntamos por la noticia desvelada por El Larguero. De hecho, todos los árbitros en activo y retirados consultados por esta radio prefieren mantenerse en el anonimato, por no juzgar jugadas de otros compañeros y porque las cuestiones llegan en base a una acción puntual en vez de preguntar en un momento menos polémico.

El sentir general es claro. Los árbitros españoles están abiertos a los avances porque “ayudan al fútbol, no al arbitraje”, pero siempre que estén perfectamente articulados. Y el VAR ni lo está, ni lo va a estar a corto plazo. El sistema que vimos en el último Mundial de Clubes de Japón genera rechazo entre los profesionales del silbato. Creen que hay mayor interés económico que deportivo, que sólo sale cuando un grande es perjudicado, y que los clubes deberían pedir a La Liga que se implante cuanto antes el ojo de halcón. Si el gol es la clave del fútbol, no tiene sentido no ser vehemente para que se implante un elemento perfecto.

El goal-line technology, nombre exacto que tiene la UEFA para el ojo de halcón, cuenta con el apoyo de todos los árbitros cuestionados por la Cadena Ser. Creen que su precio, por elevado que sea, no puede cuestionarse bajo ningún concepto teniendo en cuenta el dinero que se mueve en el fútbol. Los equipos se juegan cada domingo objetivos deportivos muy importantes y un deporte tan profesional no puede escatimar en gastos si estos influyen directamente en los resultados de los equipos. El problema en España es que La Liga tiene un sistema llamado Mediacoach que no homologa la FIFA y por tanto no puede ser instalado.

Si en la próxima reunión del CTA que se celebrará en Valencia se pusiera una urna para votar “VAR Sí; VAR No”, ganaría por mayoría la respuesta negativa. Es un sistema que a día de hoy sigue en periodo de pruebas y que, a ojos de nuestros mejores árbitros, genera aún más dudas sobre su labor. La mayoría de las jugadas polémicas no son blancas o negras, son grises, y ni el público ni los equipos están preparados para acatar decisiones rearbitradas que no sean trasparentes. Saben que nadie les va a preguntar sobre si debe ponerse en marcha y que deberán adaptarse a los cambios.

Otra preocupación que plantean nuestros árbitros es el tema de la comparación de jugadas. El VAR no crearía jurisprudencia, porque no hay dos acciones iguales en un terreno de juego, pero sí sería un argumento para los clubes puntualmente perjudicados. Se dudaría del realizador, su cuestionarían las repeticiones, se perdería la igualdad porque no todos los campos tendrán el mismo tiro de cámara, etc…

Los árbitros consultados tienen claro que el mundo evoluciona y ellos son los primeros que apoyan el progreso. Su opinión es clara, transparente y buena para el fútbol. Sólo quieren que se haga acorde a las normas básicas del reglamente para no perder la esencia con muchas interrupciones que irían en detrimento del interés general.

