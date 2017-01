Keylor Navas: "No me siento indiscutible"

Keylor Navas es un tipo feliz. O al menos lo parece. Sonríe, bromea -llama de manera cariñosa "lobos" a los periodistas-, y exhibe sensatez y sentido común en cada respuesta, en la que, además, está siempre muy presente Dios.

Está encantado en el Real Madrid y en España. Siente que está cumpliendo un sueño en el club blanco y adora vivir aquí. "Estoy en un país donde me han acogido muy bien, se vive bien, se come bien...". ¿Su comida preferida de España? "Me gusta mucho el cerdo, el jamón, queso semi curado, la carne es muy buena, los mariscos también... me gusta todo", dice entre risas.

"La afición desde el principio me ha querido bastante"

Se pone más serio al hablar de su relación con la afición del Real Madrid, siempre exigente. Comenta que "la afición desde el principio me ha querido bastante y siempre trato de devolvérselo con un buen trabajo en la cancha".

A pesar de las dudas surgidas después de la eliminación copera, Keylor explica que dentro del vestuario están bien porque están "cumpliendo los objetivos, que es ganar los partidos. Sabemos lo que nos ha llevado ahí que es la unión de grupo y el trabajo. No lo queremos perder porque queremos seguir ganando".

"Unidos somos más fuertes"

También habla el costarricense de los pitos de parte de la grada del Bernabéu que se escuchan en algunos partidos, parte de la grada a la que manda un mensaje. "En los momentos en los que hemos estado unidos, somos mucho más fuertes. Cuando nos apoyan es una inyección para nosotros y eso es lo que queremos", comenta.

Y recuerda el caliente ambiente antes de algunos partidos en los que necesitaban una remontada. "Me acuerdo cuando hemos tenido que remontar el ambiente que se ha sentido desde que va en el bus, uno se baja y dice, 'quiero ir a la cancha'. Quiero salir y ganar el partido. Uno no puede dar menos en la cancha porque la afición está dando todo lo que uno le pide".

¿No se dan cuenta de lo que ayudan?, pregunta Manu Carreño. "Ojalá que se den cuenta porque nosotros lo agradecemos mucho cuando ellos están a full con nosotros. Cuando no salen bien es cuando más lo necesitamos. Unidos somos más fuertes", sentencia.

"Cristiano quiere a toda la afición"

El pasado domingo fue Cristiano el objetivo de esos pitos que no gustaron un pelo al portugués. Sobre esta situación Keylor opina: "A uno como jugador le puede doler. Yo creo que Cristiano, lo que habla con Sergio, es que él quiere a toda la afición. A él no es que le dé lo mismo que le piten pero él sabe que la afición le apoya y va a hacer goles para ayudar al grupo y dar alegría a la afición".

"Ramos es excelente"

Keylor, muy cercano a Ramos y con un papel importante dentro del vestuario, habla de su buena relación con su competidor dentro del equipo, Kiko Casilla. "Tenemos un vestuario muy lindo. Me llevo muy bien con Casilla a pesar de la teoría que dice que los porteros se tienen que llevar mal", dice.

De Ramos dice que "es excelente" como capitán. Es todo un ejemplo, dice, porque "siempre que el momento está duro. Saca el pecho para que le peguen las balas. Tiene una mentalidad muy fuerte. No es casualidad todo lo que ha conseguido en su carrera. Siempre está ahí. Hace grupo. No tengo nada más que buenas palabras para él. Además, es amigo".

"He escuchado a Ramos cantar el himno del Sevilla"

El castarricense habla también del episodio de Ramos con la grada del Pizjuán en aquel partido de Copa. "Yo lo he escuchado hasta cantar el himno del Sevilla. Tiene mucho aprecio a ese club porque estuvo ahí", dice. Asegura que a Ramos "no le afectó a nivel futbolístico". "Hablo a nivel sentimental porque le tiene mucho aprecio al Sevilla. Pero la vida continúa. Él fútbol continúa y Ramos se debe al Madrid. Tiene que seguir".

El portero centroamericano alaba a todos sus compañeros, pero si tuviese que escoger sólo uno, ese es Modric. "Para mí Lukita Modric", dice. "Yo le decía de broma que cuando esté viejo podré decir a la gente que jugué con él", añade.

"Creo que Zidane es justo"

Keylor explica por qué cree que Zidane es justo con todos. "Él toma sus decisiones pensando que es lo mejor para el grupo. Un entrenador no puede poner a todos. pero yo creo que Zidane ha sido muy claro con todos porque en cualquier momento cualquiera puede jugar", explica.

De las virtudes del técnico francés destaca sobre todo "que sabe manejar el grupo. Tiene ese don de convivir bien con los jugadores. Eso ayudan mucho las cosas como jugador".

Y de la complicada situación que está atravesando Morata por sus pocas oportunidades dice: "Para mí que un jugador que cuando entra da todo y cuando entrena da todo, merece el respeto del entrenador y los jugadores. Y Morata lo merece".

Asegura también llevarse muy bien con Florentino Pérez. "La gente cree que me tengo que llevar mal, pero yo cumplí mi sueño gracias a la oportunidad que él me dio. Nunca he tenido un mal comportamiento de él hacia mí", explica.

"Yo puedo aprender de De Gea por la tele"

Practicamente desde que Iker Casillas se fuese del Real Madrid y de que Keylor ser convirtiese en el mandamás de la portería del Real Madrid, se habla de posibles fichajes de porteros. Que si De Gea, que si Courtois... "Yo sé en el club donde estoy y aquí siempre van a tratar de traer a los mejores del mundo. Eso a la vez me motiva. Porque yo estoy aquí. Así es que piensan que estoy entre los mejores. Trabajo, me esfuerzo, pero yo sé que hay cosas que no están en mi mano, pero todas las que estén en mi mano...", explica.

"Sinceramente en el caso de que venga otro portero... Es que hablar de eso es difícil porque tengo dos compañeros increíbles que se esfuerzan y lo ponen difícil. No pienso en tener que bajar los brazos. Sea el que sea voy a competir con lealtad. Nunca estoy cerrado a que venga ninguna persona porque puedo aprender. Todos podemos aprender. Si aprendo de los demás...". ¿Y de De Gea también? "Yo puedo aprender de él viendo por la tele", contesta con gracia.

"No me siento indiscutible"

A aquellos que le dicen en algunos goles que podía haber hecho algo más, responde: "Para mí en todos los goles puedo hacer algo más". "Yo no me siento indiscutible. Mi primer error sería pensarlo. Siempre pienso que el entrenador puede cambiar de opinión porque mis compañeros también trabajan", sentencia.

"Claro que me gustaría retirarme en el Madrid"

¿Piensa retirarse en el Madrid? "Claro que me gustaría retirarme en el Madrid. ¿A quién no?", dice entre risas. "Me encantaría. Una bendición que tengo en mi vida y que ojalá dure muchos años. Jugar en el Madrid es un privilegio y una responsabilidad", añade el costarricense.

Una bendición que agradece a Dios cada día. "Rezo prácticamente todos los días. Una vez por semana tenemos un grupo de estudio de Biblia, donde tratamos de estudiar la Biblia y de aprender de la palabra de Dios. Y los jueves invitamos a gente a ver una charla cristiana", cuenta acerca de cómo sigue cultivando su fe en Dios.

