Carlos Moyá: "La tierra batida es un objetivo bastante claro"

El ex tenista y actual entrenador de Rafael Nadal, Carlos Moyá, pasó por El Larguero donde valoró la final del manacorí en el Open de Australia. "Rafa no pudo jugar como le vimos los días anteriores, el rival no le dejó estar cómodo", explicó.

Moyá señaló que Roger Federer, "en los tres sets que ganó, los jugó a muy alto nivel". Además, el preparador indicó que "el partido que jugó Rafa en semifinales terminó a la una de la mañana con Dimitrov, fueron casi cinco horas de partido y creemos que no se recuperó del todo al 100%". "Tuvo oportunidades y no las aprovechó tuvo bola de 4-2 en el quinto set... pero nunca se sabe", añadió.

Respecto a su nuevo papel como técnico de Nadal, Moyá destacó que aporta "una nueva visión" y que están intentando que el tenista español "sea más agresivo". "La tierra batida es un objetivo bastante claro en su calendario (...) Primer torneo grande del año y final. Como está ahora y están los rivales, no hay que renunciar a nada", continuó.

"Rafa nunca se ha ido. Ha dado un paso importante para recuperar ese ránking donde creemos que todavía pertenece y que por diversas circunstancias no ha podido ir. Lesiones, ansiedad...", concluyó.

