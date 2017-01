Hable, señor portavoz

Los primeros ministros o los portavoces de gobierno de la mayoría de los grandes países miembros de la Unión Europea se han pronunciado ya, con menor o mayor fuerza, pero unánimemente en contra de la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre nuevas normas de inmigración.

El portavoz de la señora Merkel dijo que la lucha contra el terrorismo no justifica poner bajo sospecha generalizada a personas de una religión o de una procedencia específica. Y en términos parecidos se pronunciaron los portavoces oficiales de Italia, Bélgica, Holanda o Francia. En España no era de esperar que el primer ministro, Mariano Rajoy dijera algo, dada su reconocido rechazo a tomar posiciones públicas sobre prácticamente nada de lo que ocurre en el mundo.

Pero una cosa es que no hable Rajoy y otra que el portavoz del Gobierno se quede también mudo. Es a Iñigo Méndez de Vigo a quien corresponde dar la cara y formular una respuesta razonada y razonable a la demanda de los medios de comunicación respecto a la posición de España. El portavoz del gobierno no es Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, quien fue ayer el único en hablar, por muy confuso que fuera: “Queremos ser optimistas y pensamos que al final las medidas serán favorables”.

¿Favorables a quién?, en fin, lo lamentable no es el señor Casado, sino que el portavoz del gobierno, el señor Méndez de Vigo, un hombre con extensa experiencia en las instituciones europeas, no haya dicho nada, no haya cumplido con su obligación de explicar la posición del gobierno. ¿Apoyamos a Alemania?, ¿coincidimos con Italia?, ¿queremos unirnos a Bélgica y Holanda?, ¿o estamos de acuerdo con el presidente Trump?, señor portavoz, hable.

