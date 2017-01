Manu Carreño: "No entiendo los pitos, pero mucho menos la reacción de Cristiano"

Empezó el Real Madrid aumentando su distancia con sus perseguidores, fortaleciendo su liderato y confirmando que el campeón de invierno empieza la segunda vuelta distanciando a sus rivales, y aún así, más pitos en el Bernabéu.

Contra Danilo, Benzema y contra Cristiano Ronaldo, y no una vez, ni dos, ni tres, no entiendo que un equipo que marcha líder de la liga española y que tiene a Cristiano Ronaldo, reciente ganador del Balón de Oro y del premio The Best y que marcó el gol del triunfo, sea pitado casi sistemáticamente cuando las cosas se tuercen mínimamente. Cada uno es libre de dar su opinión, pero no me imagino lo mismo en el Camp Nou con Messi por muy mal que le vayan las cosas al Barça en la liga.

Lo que condeno, y desde luego, ni entiendo ni deberíamos aceptar, ni siquiera en el propio Real Madrid, es que Cristiano se vuelva contra esa grada del Bernabéu a llamarles hijos de... o iros a tomar por ahí. Lamentable la actitud de Cristiano Ronaldo. Y alguien debería decírselo, no entiendo los pitos al futbolista, pero mucho menos la reacción del portugués.

Comentarios