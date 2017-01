El mudito gobierno español sobre Trump

Donald Trump ha cesado fulminantemente esta noche a la Fiscal General de Estados Unidos, por criticar su decreto xenófobo y pedir a los abogados que no lo defiendan en los tribunales. En un comunicado, la Casa Blanca la acusa de Traición a la Administración. La Fiscal estaba ya de salida porque la nombró Obama, pero su cese deja vacante el puesto porque el nombre propuesto por Trump para ese cargo todavía no ha pasado su examen en el Senado.

Como elefante en cacharrería, indiferente al sufrimiento que provoca en inocentes sin más delito que haber nacido en un país musulmán con el que Estados Unidos no tiene negocios estratégicos, indiferente al repudio mundial, al caos y la división en su propio país al rechazo al decreto que ya han hecho explicito grandes empresas como Goldman Sachs, Google, Ford, Facebook, Starbucks. Indiferente a todo, instalado en su realidad paralela de hechos alternativos, no solo ha cesado a la Fiscal, sino que su portavoz Sean Spicer amenaza públicamente a más de cien diplomáticos que han razonado que el veto no mejora la seguridad de los estadounidenses sino todo lo contrario que acepten el decreto o que se larguen.

Y si no se largan, ya los largan ellos como han hecho esta noche con el cese fulminante de la Fiscal General. Pero la crisis institucional no cesa en el país, el Estado de Wshington ha sido el primero en demandar al presidente por el decreto que considera inconstitucional. Y luego dice Trump que la prensa lo ha recibido con histeria.

Aquí en España, en el gobierno, todo menos histeria desde luego. Mientras Alemania, Francia, Holanda e incluso Londres han condenado claramente el decreto, el ejecutivo de Rajoy, no pronuncia la palabra Trump y todo lo que ha dicho por conjunto sobre el clamor global contra la xenofobia institucional que pretende instaurar la nueva Casa Blanca es esto. Igual pretende Rajoy aplicarle a Trump la misma medicina que a Rato, Bárcenas o Trillo: esperar sentado a que el mundo se desmorone solo, sin que él tenga que decir si está de acuerdo o no.

