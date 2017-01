La secretaria de Goebbels

Ha muerto Brunhilde Pomsel a los 106 años. Fue secretaria de Josep Goebbels, el ministro de Propaganda del régimen nazi. Murió el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Hace unos años se estrenó un documental sobre su vida, porque era una mujer con una memoria absolutamente prodigiosa. Tenía más de 100 años cuando se puso delante de la cámara para hablar de sus recuerdos. Y de forma involuntaria dio dos claves ya famosas sobre la adhesión alemana al nazismo pero que ni pierden vigencia. La primera: se afilió al partido nazi porque todo el mundo lo hacía. La segunda: nunca se enteró del exterminio de la población judía. “No sabíamos nada”, dice. Deja entender, eso sí, que preferían no saber, que se prefería mirar para otro lado.

Ella era uno de los últimos testigos del régimen nazi. Estuvo en el búnker, de hecho, en el que se mataron entre otros su jefe, su mujer y los seis niños, Goebbels. Nuestra época conocerá un mundo en el que ya no quede absolutamente nadie que haya vivido en la Alemania nazi. El primero en ver el riesgo de eso fue Eisenhower cuando visitó el campo de concentración de Auschwitz y dijo: “Graben todas las imágenes que puedan porque en el futuro habrá un idiota que diga que esto nunca sucedió”. Eisenhower, y muchos como él, supieron al instante que la Historia tiende a repetirse no siempre como farsa. Antes de convertirse en algo aún más monstruoso, los totalitarismos aparecen de la misma forma: nuestro país para nosotros solos bajo la creencia de que nuestras fronteras, nuestra raza y nuestra religión es superior a las demás. La obligación es enterarse de todo y no mirar para otro lado. La frase de más éxito del nazismo fue que era muchísimo más fácil de creer una gran mentira que una pequeña.

