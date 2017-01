María tiene 33 años y su situación es un retrato generacional. "Trabajo desde hace 5 años pero lo único que he conseguido es un contrato a media jornada de manera estable, y trabajos esporádicos de 3 o 4 horas que duran meses". Existe un esfuerzo por "conseguir estabilidad pero el mercado laboral no me la da". Y con el paso de los años, dice María, "te ves que no eres capaz de formar una familia, que vives independizada y no puedes hacer grandes gastos. La frustración es nuestra, de nuestras parejas, y de nuestros padres, que nunca pensaron que dándonos los estudios que nos dieron vivamos así", añade. Así que concluye: "Hemos sido estudiantes brillantes pero somos trabajadores mediocres. Estamos como niños de 18 años en muchos sentidos".

