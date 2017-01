El triple de Bob Dylan

A cierta edad, tras ciertos logros, uno se queda sin grandes objetivos. ¿Qué más podía hacer Bob Dylan tras escalar la montaña más alta, tras ganar el Nobel de Literatura? No hay muchos retos para un músico que ha recorrido un camino tan largo, tan emocionante. Pero a Dylan le gustan los retos. Su última aventura pasa por recorrer ese cancionero estadounidense que tanto le apasiona. Lo volverá hacer, tras los discos de versiones de 2015 y 2016, con un álbum triple.

Así lo ha anunciado este martes el propio músico. La obra, que saldrá a la venta el 31 de marzo, se titulará 'Triplicate'. Un trabajo con el que Dylan rinde tributo a su héroes, a músicos poco reconocidos hoy en día pero que han sido claves en su vida y en su obra. El músico de Duluth ha sido todo un maestro incluyendo sus influencias, ya sean poéticas o musicales, en su obra. Ahora Dylan se quita toda máscara y ofrece esas influencias a cara de perro. Agregladas, adaptadas y producidas por él mismo, las nuevas canciones se dividen en tres discos temáticos (Til The Sun Goes Down, Devil Dolls y Comin' Home Late) con diez canciones cada uno. Un álbum grabado en el estudio Capitol de Los Ángeles que incluirá versiones de temas como Stormy Weather, September of My Years, As Time Goes By, How Deep is the Ocean o Day In, Day Out.

