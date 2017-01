Jesé, sobre volver al PSG en junio: "Con Emery no he jugado... está claro que no me gustaría"

El nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Jesé Rodríguez, habló para El Larguero tras su presentación. "Soy un tío de palabra. Le dije al presidente desde el primer momento que quería Las Palmas", señaló el delantero.

Jesé, que llega cedido por el PSG, explicó la situación que vivió en la ciudad francesa y destacó que con Emery no jugó: "Unai confía en otros jugadores, tiene su once y no cambia. Yo me dedico a ser profesional". Sobre una posible vuelta al equipo del técnico español indicó que "con Emery no he jugado... está claro que no me gustaría".

En Las Palmas, Jesé está cómo: "Es un sueño, Europa está ahí, a seis puntos". El canario añadió que necesita a la "familia" y a su "gente" cerca pero aseguró que va a "hacer las cosas bien". "Ya veremos que pasa en junio, tengo contrato 5 años en el PSG (...) La vida en el fútbol da muchas vueltas y no sabes donde vas a acabar", concluyó.

