La espiral de fútbol, sexo, cine y gastronomía con Lori Meyers

Lori Meyers se han hecho de rogar esta vez. Durante estos cuatro años de silencio discográfico, nos los imaginábamos en playas paradisiacas o haciendo cursos de taichí. Quizá yendo como público a festivales. Pero ellos dicen que no, que no han sido años sabáticos sino tranquilos. Solo conseguimos que Alfredo confiese un viaje a Bali y Alejandro, uno a Tailandia. "¡¡¡Pregúntame a mí, pregúntame a mí!!!", dice Noni con sorna. Él no ha tenido tiempo para viajar. Además de ir componiendo el nuevo trabajo del grupo, ha producido tres discos, el último de Anni B Sweet y dos de Bisagra. El resto del tiempo era una espiral de mucho estudio, de dar vueltas a los acordes. El resultado, el disco ansiado, se publica el próximo 17 de febrero.

En la Espiral es un disco muy optimista. Se nota en sus letras y en sus melodías. Tiene mucho pop setentero, algo de funk (Zona de Confort y Organizaciones Peligrosas), baladitas (Océanos y 1981), estribillos marcados (Pierdo el control), canciones muy bailables (Eternidad, Un nuevo horizonte y No estoy solo) y un sonido lorimeyano reconocible desde el principio (Evolución y Siempre brilla el sol). Respira amor y esperanza, y tiene un prólogo y un epílogo (Vértigo I y II). Lori Meyers encuentran similitudes entre el mensaje global del disco y los telediarios: "Las primeras noticias son horribles, vomitivas, pero luego de repente salen otras noticias, ves que hay gente que hace cosas que te hacen sentir que no es todo tan malo, que no estamos haciendo las cosas tan mal… esa vuelta de sentimientos hecha canción", resume Noni.

Pero aunque sus trabajos estén llenos de referencias a la televisión, ellos dicen son más de radio, así que les ponemos a prueba con unos cuantos compañeros de la SER de distintos programas y secciones. Jesús Gallego, de Hora 25 Deportes, les pregunta si son más de Felizidane o del Cholismo, Pepa Blanes, de La Script, quiere que pongan banda sonora a alguna película que elijan, Celia Blanco, de Contigo Dentro, les hace una proposición erótico-festiva y el responsable de gastronomía de la SER, Carlos G. Cano, se intenta meter en sus cocinas. Las respuestas del grupo se pueden ver en el vídeo de la parte de arriba.

También quisimos saber qué les había parecido la versión de Luces de Neón que la soprano Paloma Friedhoff hizo para Fuego y Chinchetas: "Para nosotros ha sido muy emocionante verlo, sobre todo, de alguien que no está en el contexto del rock o el indie".



Tras la espiral de la grabación, Lori Meyers se mete en la espiral de conciertos. De momento ya han confirmado su paso por festivales como el Sonorama, Low Festival, Tomavistas, Santander Music, No sin música o Mallorca Live. Habrá que estar muy pendiente de todas las fechas que vayan anunciando y de esta evolución del grupo.



Muy pronto novedades estimulantes sobre "En la espiral" y sobre una serie de conciertos en salas que estamos planificando. ¡Atentos! pic.twitter.com/nFE0fk4IK6 — Lori Meyers (@lorimeyersband) 1 de febrero de 2017

