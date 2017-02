Las actrices sufren un 6% más de paro que los actores

Son muchas las actrices americanas que han denunciado públicamente que cobran menos que sus compañeros masculinos de reparto, haciendo un trabajo similar y teniendo una misma categoría de estrella. Una de las últimas fue Jennifer Lawrence, nominada al Oscar por La gran estafa americana, confesó que había tenido un salario inferior que sus compañeros en esa misma cinta.

Desde entonces, las mujeres de Hollywood levantaron la voz contra la brecha salarial entre hombres y mujeres en la industria del cine. Lo vimos en discurso de Patricia Arquette cuando recogió el Oscar por Boyhood y fue aplaudida por Jennifer López o Meryl Streep, la actriz más nominada a los premios de la Academia y una de las interpretes más reconocidas en todo el mundo.

Aquí en España, la situación de desigualdad se repite: las actrices cobran menos y el paro les afecta hasta seis veces más que a ellos. Recientemente, en la gala de los Premios Feroz hubo varias bromas con mucha ironía sobre el tema de la igualdad de salarios. Dos presentadores recalcaron que las actrices cobran menos que los actores, tanto en cine como en televisión.

"La brecha existe en todas partes y ha sido Hollywood, el gran altavoz, el que ha lanzado la voz de alarma", explica Berta Ojea, secretaria de igualdad de la Unión de Actores y Actrices. "En los Goya las reivindicaciones han ido más hacía el lado del trabajo, de tener las mismas oportunidades, de que haya personajes para mujeres que no estén siempre en la misma franja de edad", añade Ojea. Eso no quiere decir que la brecha de género no se manifieste: "En una película, al mismo nivel de fama, éxito y popularidad, tienen siempre las mujeres menos dinero", matiza Ojea.

Los datos de AISGE son desoladores en el conjunto de la profesión. Solo un ocho por ciento de los actores y actrices pueden vivir de su trabajo. Las diferencias de salario son abismales y además existe el problema del trabajo en negro. Sin embargo, las mujeres vuelven a ser el colectivo más afectado. El paro en las actrices es seis veces superior al de ellos y además trabajan menos: "Hay mucho menos trabajo porque los personajes femeninos son un 25 por ciento en el audiovisual. Está tomado prácticamente por los actores".

Según la ONU, la cifra que indicaría que estamos en la senda de lograr una igualdad real, sería el 35 por ciento, y en España, el sector audiovisual no lo alcanza. De esto se quejaba la propia Emma Suárez, nominada a dos Goya este año. "No es fácil mantenerse en esta profesión, ha habido momentos sin trabajo, sin que llegaran cosas, y es que no hay papeles para mujeres de cierta edad", reconocía la actriz en la fiesta de nominados a los Goya.

Es por tanto, un problema de la industria, que se manifiesta también en el número de directoras, este año, ninguna nominada al Goya, salvo Nely Reguera con María y los demás, nominada a mejor dirección novel. "De las 25 películas más caras del cine español, no está ninguna dirigida por una mujer. Siempre se dice que el cine de las mujeres es más íntimo. No es más íntimo, tiene menos dinero. Rodar plano contra plano es más fácil", añade.

Mujeres productoras

Un dato positivo, detrás de las cinco finalistas al Goya, hay mujeres productoras. Esther García está detrás de Julieta, Mercedes Gamero detrás de Que dios nos perdone y El hombre de las mil caras, Belén Atienza detrás de El monstruo de las mil caras y Beatriz Bodegas de Tarde para la ira. "No sirve solamente con poner a una mujer al frente porque lo tienen complicado cuando llegan y no tienen la facilidad de tomar riesgos, deben ir a lo seguro", dicen en la Unión de Actores.

"Al final, seguimos reproduciendo clichés que marcan a las mujeres en una franja de edad, donde los hombres pueden tener papeles protagonistas a cualquier edad y las mujeres no", reflexiona Berta Ojea. Ahora falta que las mujeres ocupen también más esferas en el mundo audiovisual: como guion o dirección, y que eso se traduzca en papeles femeninos a cualquier edad y mujeres al mando de la dirección.

Comentarios