Fátima: "La mutilación genital es un intento de controlar la libertad y sexualidad de las mujeres"

Fátima Djarra es de Guinea-Bissau y, tras practicarle la mutilación genital femenina (MGF) a los 4 años, ahora es mediadora intercultural en Médicos del Mundo. "En el colegio me di cuenta de que el órgano genital que estaba estudiando no correspondía con el mío. En ese momento me empecé a plantear mi realidad" aclara Fátima.

La mutilación genital se lleva a cabo en zonas rurales de África e Indonesia, así como en Irak, Yemen y Colombia y no tiene ningún tipo de vínculo con la religión. Afecta a 200 millones de mujeres en el mundo y tiene graves consecuencias tanto físicas como psicológicas y, además, han de cargar con el estigma social.

El argumento que utilizan para intentar justificar la mutilación genital es la purificación de la mujer, lo cual las permite contraer matrimonio y ser aceptadas en sus comunidades; pero, tal y como explica Fátima, la realidad que hay detrás de esta tradición es la desigualdad de género y la discriminación.

La MGF es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas, está prohibida por la ONU desde 2012 y queda recogida, a nivel europeo, en el Convenio de Estambul para proteger, prevenir y eliminar esta forma de violencia contra la mujer.

Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, el próximo lunes 6 de febrero, la Unión de Asociaciones Familiares organiza unas jornadas internacionales. En ellas se abordará esta problemática con la presencia de profesionales médicos, miembros de ONG, mediadores, educadores y la comunidad africana, entre otros.

