Íñigo Errejón: “No hacía falta que Iglesias encabezara una lista para el Consejo Ciudadano”

“No podemos hablar de fractura, aunque las primarias tensan siempre a los partidos”, ha dicho Íñigo Errejón en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’, en referencia a la lista alternativa a Pablo Iglesias que presentará para la asamblea de Vistalegre. Para el portavoz parlamentario de Podemos, no está en discusión el liderazgo de Pablo Iglesias como secretario general, pero sí el proyecto político. “Podemos tiene que recuperar la iniciativa, ser útil y no una formación de resistencia, de solo protesta. No hay que encerrarse en el extremo izquierdo del tablero”.

El número dos de Podemos, que apuesta por “ensanchar el partido, hacerlo más amable y que se comparta el poder”, se ha mostrado “sorprendido” porque Pablo Iglesias haya decidido encabezar también una lista para el Consejo Ciudadano: “No hacía falta, en la medida en que es el único candidato con posibilidades a la Secretaría General”.

Preguntado sobre las críticas de Juan Carlos Monedero, que le acusa de mentir porque, según dijo, “solo quiere mandar” en el partido, Errejón ha dicho que “no hay que sembrar cizaña entre compañeros” porque un día después de la Asamblea Ciudadana “todos en Podemos tendremos que remar juntos”.

Errejón ha lamentado también que Carolina Bescansa y Nacho Álvarez hayan decidido dejar la dirección por la “falta de voluntad de diálogo y acuerdo entre los equipos más fuertes de Podemos”. “Es una pena que hayan tomado esta decisión. Llamaron al entendimiento y no hemos sido capaces de hacerlo. Hay que pedir disculpas por eso”. “Hay que cambiar”, ha concluido, “para no perder a compañeros valiosos”.

