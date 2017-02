Cristina Rodríguez, nominada a los Goya: "Salir en la tele te puede penalizar"

Cristina Rodríguez, es estilista, diseñadora de vestuario de más de 60 películas. Ha sido ya tres veces nominada al goya por El cónsul de Sodoma, Tres bodas de más y Por un puñado de besos. Este año está nominada por No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollasy Tarde para la ira.

Nos contaba que lleva días nerviosa y con pesadillas, porque una diseñadora de vestuario tiene que saber vestir en la gala de los Goya. A los 14 años ya estaba decidida a estudiar moda en Barcelona. Lo tenía claro quería ser diseñadora del mundo del cine. Aunque también quería dedicarse al mundo de la interpretación, así que a los 28 años pidió un año sabático para estudiar interpretación; pero no tuvo suerte. Hoy nos contaba que aún no pierde la esperanza de que algún director le dé un papel de actriz.

Ganar un Goya sería su sueño. Cristina divide su vida entre el cine y la televisión. A Cristina Rodríguez la vemos a diario en Tele 5 en el programa Cámbiame.

Cristina piensa que es muy difícil ambientar películas de la época actual aunque la gente piense lo contario. Ella se enfrenta a dos películas de época: La Reina de España y 1898: Los últimos de Filipinas. “Muchas veces es más difícil vestir a un pobre que a un Rey”

Cristina Rodríguez nos confesaba que está en un momento muy bueno y que ya ha abierto la puerta de las emociones, ahora llora por todo. Así que a lo mejor este sábado en la entrega de los Goya 2017 la vemos derramar lágrimas al recoger el Goya al mejor Vestuario.

Hemos hablado que su incursión en la televisión le puede penalizar respeto a las votaciones de sus compañeros. "Los que me conocen saben quién soy, yo no tengo ninguna duda que van a votar de una manera objetiva. Y los que no me conocen sí tendrán prejuicios conmigo".

